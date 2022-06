Vierbeiner sollen Platz zum Toben bekommen

Die Idee, eine Freilauffläche für Hunde zu schaffen, soll in Havixbeck Wirklichkeit werden. Am Markenweg, zwischen der Straße Im Flothfeld und dem Sportzentrum, könnte auf zwei Grundstücken eine Wiese entsprechend hergerichtet werden. Der Umweltausschuss wird darüber beraten.

Auf der Suche nach einer Fläche für die Anlage einer Hundewiese ist die Gemeinde fündig geworden. Auf zwei Grundstücken am Markenweg, der die Straße Im Flothfeld und das Sportzentrum verbindet, könnte aus Sicht der Verwaltung ein solches Angebot geschaffen werden. Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität, Energie und Nachhaltigkeit wird in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag (2. Juni) um 19 Uhr im Rathaus darüber beraten.