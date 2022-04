Vollsperrung ab Freitag

Eine neue Trinkwasserleitung verlegt Gelsenwasser in Hohenholte zwischen der Kreisstraße 1 und der Einfahrt zum Wohngebiet Mönkebrede. Daher wird diese Zufahrt in das Stiftsdorf ab Freitag (8. April) für mehrere Wochen voll gesperrt.

Autofahrer werden sich in den kommenden Wochen umstellen müssen. In Hohenholte kommt es über die Zufahrt Walingen bis zur Straße Auf dem Stift (Einfahrt Mönkebrede) zu einer Vollsperrung für den Straßenverkehr. Und das schon ab dem morgigen Freitag (8. April).

Hintergrund ist das Ausbauprogramm Baumberge der Gelsenwasser AG, die bis 2026 den Bau von 19 Kilometer Leitungen plant, um dem steigenden Bedarf unter anderem durch neue Baugebiete gerecht zu werden. In Havixbeck werden dafür insgesamt sieben Kilometer Graugussrohre aus den 1960er-Jahren ausgetauscht. An der L550 in Havixbeck ist die Baumaßnahme bereits abgeschlossen (siehe Bericht auf dieser Seite), nun beginnt eine weitere in Hohenholte.

Die Sperrung in Hohenholte ist nach derzeitigem Stand bis zum 20. Mai vorgesehen. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wird eine Umleitungsbeschilderung vorgenommen, wobei die Zufahrt zu der Straße Mönkebrede von der Straße Am Stiftsgraben kommend frei bleibt.

Bedingt durch die Vollsperrung können die Busse der Linie R64 vorübergehend nicht durch den Ortskern fahren. Es werden Ersatzhaltestellen an der K1 eingerichtet. Der Schulbus für die Grundschüler nimmt diese in der Zeit der Bauarbeiten an der Ecke Zur Aabrücke/Roxeler Straße auf.