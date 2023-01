Vom Auto aufs Fahrrad umsteigen

Foto:

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, möchte seine Leeze vor dem Umsteigen in den Bus oder den Zug sowie während einer Pause oder des Einkaufens sicher und bequem abstellen können. Über Verbesserungen in diesem Bereich berät der Umweltausschuss. Im Ortskern sollen mehrere Fahrradabstellanlagen modernisiert und auch neu errichtet werden. 28 bis 30 Fahrradbügel, davon sechs bewegliche, sollen in der Fußgängerzone sowie in angrenzenden Bereichen an der Altenberger Straße und der Schulstraße aufgestellt werden. Ersetzt werden dadurch Fahrradständer, in die das Vorderrad eingeklemmt wird. Befassen wird sich der Umweltausschuss außerdem mit dem Nutzungskonzept der geplanten Bike-und-Ride-Anlage, einer gesicherten Fahrradabstellanlage am Bahnhof Havixbeck.