Von Biogas und Wollschweinen

Nach langer coronabedingter Unterbrechung hatte der Förderverein Baumberger-Sandstein-Museum wieder zu einer Exkursion eingeladen. Um das Infektionsrisiko bei einer längeren Anreise zu vermeiden, ging es nicht in die weite Ferne, sondern zum Sandsteinhof Kückmann in Natrup.

Nach der Einführung durch den Geschäftsführer des Fördervereins, Helmut Meyer, begrüßte zunächst Seniorchef Franz Kückmann und anschließend Hofbesitzer André Kückmann die Gäste. Dieser berichtete aus der Geschichte des Hofes, der ursprünglich auf der gegenüberliegenden Seite der Straße an den Baumbergen gelegen hatte und erst 1892 an der heutigen Stelle errichtet wurde. Dabei wurde Baumberger Sandstein aus einem Steinbruch bei Uphoven verwendet, schreibt der Förderverein in einer Pressemitteilung.

Hof ist umgestiegen von konventionell auf Bioland

Nachdem der Hof früher vorwiegend konventionelle Schweinemast betrieben hatte, beschränkt sich André Kückmann heute auf die Aufzucht von wenigen Bentheimer-Wollschwein-Mixen. Auch Hühner und Ziegen leben mittlerweile wieder auf dem Hof. Seit 2010 gehört außerdem eine Biogasanlage zum landwirtschaftlichen Betrieb, die Strom produziert und das benachbarte Stift Tilbeck und den Sandsteinhof mit Wärme versorgt. Daneben bietet der Hof Gästen Ferienwohnungen in der „Alten Mühle“ und im Haupthaus an. Weiter erläuterte Kückmann, wie der Hof in den vergangenen Jahren zum Bioland-Betrieb mit ökologischer Land- und Energiewirtschaft weiterentwickelt wurde und zeigte die Vielzahl der damit verbundenen Bestimmungen auf, heißt es weiter.

Besondere Schweinerasse verbindet gute Eigenschaften

Beim folgenden Rundgang interessierte die Besucher besonders die Biogasanlage, die – wie sie überrascht erfuhren – überwiegend mit Stallmist und nur zu geringen Teilen mit frischem Grünmaterial betrieben wird.

Der Rundgang führte auch vorbei an den Baumberger Landschweinen, eine Kreuzung aus der Rasse Bentheimer Landschwein und dem Mangalica-Schwein, einer Wollschweinrasse aus Ungarn. Die Mischung bringt ein verhältnismäßig langes Schwein mit langen, wollig aussehenden Borsten hervor, das die hervorragende Fleischqualität beider Rassen verbindet, erklärte Kückmann den Gästen. Die Schweine werden in einer alten Scheune auf Stroh gehalten. Sie haben dabei jederzeit die Möglichkeit, den teilweise überdachten Auslauf zu nutzen.

Zum Abschluss bedankte sich Helmut Meyer bei den Gastgebern.