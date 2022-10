Von Klassik bis Moderne

Die Pianistin Hiroko Arimoto und die Klarinettistin Julia Henrichmann gastieren am 5. November (Samstag) um 20 Uhr im Baumberger-Sandstein-Museum. Hiroko Arimoto studierte zunächst an der Universität Kagoshima in Japan und vertiefte ihr Studium an der Hochschule für Musik Detmold. Dort beschäftigte sie sich neben ihrer solistischen Tätigkeit zunehmend mit Kammermusik. Heute ist sie als Korrepetitorin an der Hochschule für Musik Detmold und als Solistin und Kammermusikerin tätig, heißt es in der Konzertankündigung.

Die gebürtige Havixbeckerin Julia Henrichmann erhielt mit sieben Jahren ihren ersten Klarinettenunterricht in der Musikschule Havixbeck und ist seitdem in den Orchestern der Musikschule aktiv. Bis heute spielt die 20-jährige Klarinettistin im Jugendorchester Havixbeck. Seit dem Jahr 2020 studiert sie in der Klarinettenklasse von Prof. Thomas Lindhorst an der Hochschule für Musik Detmold.

Hiroko Arimoto ist als Korrepetitorin an der Hochschule für Musik Detmold sowie als Solistin und Kammermusikerin tätig. Foto: Sandstein-Museum

Das Duo aus Detmold widmet sich einem vielfältigen Programm für Klarinette und Klavier, das einen Bogen von später Klassik bis hin zur Moderne spannt. Auf dem Programm stehen neben verspielter französischer Musik von Jean Françaix und den Romanzen von Robert Schumann auch virtuose Kammermusik von Carl Maria von Weber und moderne Klarinettenklänge aus der Feder von Jörg Widmann.

Karten können für 12 Euro (6 Euro für Schüler und Studierende) in der Musikschule oder im Sandstein-Museum erworben werden. Reservierung per E-Mail an info@sandsteinmuseum.de oder unter 0 25 07/15 96.