Vor allem für die Radler ein Gewinn

Havixbeck

Die Nutzer dürften sich schon ein paar Tage länger an dem glatten Belag erfreut haben. Nun ist der Abschnitt auch symbolisch freigegeben. Vertreter des Kreises, der Gemeindeverwaltung und der Bezirksregierung schnitten am Freitag das Band an der K50 in Havixbeck durch. Auf 2,8 Kilometer Länge wurde die Fahrbahn erneuert und ein Radweg gebaut.