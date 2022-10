Vorbereitung und Experimente

Intensive Proben für das Herbstkonzert haben die Mitglieder des Jugendorchesters Havixbeck jetzt in der ersten Ferienwoche in Meppen absolviert. Die Orchesterwoche wurde von verschiedenen Dozenten begleitet. Neben den Proben gab es auch noch Zeit für Freizeitaktivitäten.

Das Konzert des Jugendorchesters in Meppen am Tag der deutschen Einheit gehörte für die jungen Musikerinnen und Musiker aus Havixbeck zum Programm der Orchesterfahrt.

Das Jugendorchester Havixbeck ist von seiner Orchesterfahrt zurückgekehrt. Wie in jedem Jahr verbrachten die drei Orchester Aufbaustufe, Jugendmusik und Jugendorchester die erste Herbstferienwoche im Jugend- und Kulturgästehaus „Koppelschleuse“ in Meppen.

„NatUrklang“

Die jungen Nachwuchsmusikerinnen und -musiker im Alter von etwa neun bis 27 Jahren probten dort vor allem für das Herbstkonzert, das am 22. und 23. Oktober (Samstag und Sonntag) in Havixbeck stattfinden wird. Für das Konzert mit dem Titel „NatUrklang“ erarbeiteten sie unter der Leitung von Bernd Schwertheim (Aufbaustufe), Norbert Fabritius (Jugendmusik) und Rainer Becker (Jugendorchester) ein ebenso vielfältiges wie anspruchsvolles Programm, heißt es in einer Pressemitteilung des Jugendorchesters.

Die Orchesterwoche gab darüber hinaus auch Raum für musikalisches Experimentieren, zum Beispiel in den alters- und orchestergemischten Ensembles und in den intensiven Satzproben. Diese wurden von verschiedenen Musikdozentinnen und -dozenten begleitet.

Solisten aus Meppen

Unter dem Titel „Jugendorchester Havixbeck meets Meppen“ gab das Jugendorchester Havixbeck, unter der Leitung von Rainer Becker, am Tag der Deutschen Einheit ein Bläserkonzert im Theater in Meppen und eröffnete damit die Meppener Blechbläsertage. Neben überwiegend modernen amerikanischen Orchesterwerken, die das Havixbecker Ensemble präsentierte, wirkten verschiedene Solisten aus Meppen mit. Besonderer Höhepunkt des Konzertes war der Auftritt des Leiters der Jugendherberge Meppen, Thorsten Meyer, mit seinem Team.

Außerdem standen verschiedene Freizeitaktivitäten auf dem Programm, wie zum Beispiel ein Schwimmbadbesuch der Aufbaustufe. Auch ein Gruselgang und ein Planspiel gehörten zur Orchesterwoche. Das schöne Herbstwetter lud in den Mittagspausen zu gemeinsamen Bewegungsspielen oder auch zum herbstlichen Sonnenbad ein, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.

Das Ergebnis der Proben der Orchesterfahrt ist beim Herbstkonzert am 22. und 23. Oktober zu hören.