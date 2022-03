Vorfahrt für den Radverkehr

Lange geplant, nun bald Realität: Ab der kommenden Woche wird die Schulstraße zur ersten Fahrradstraße in Havixbeck. Vor allem Auto- und Motorradfahrer werden sich dann umstellen müssen. Denn sie müssen nicht nur besondere Rücksicht üben, sondern dürfen auch nicht mehr in alle Richtungen fahren.

Achtung, hier gelten jetzt andere Regeln! Darauf sollen große Transparente an beiden Anfängen der Fahrradstraße hinweisen. Bürgermeister Jörn Möltgen und Fachbereichsleiterin Monika Böse werden sie in der kommenden Woche aufhängen lassen.

Lange genug hat es ja gedauert. Bereits im März 2021 hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Schulstraße als erste in Havixbeck als Fahrradstraße ausgewiesen werden soll. Nun ist es tatsächlich sehr bald soweit: Noch am Montag sollen die Markierungen aufgebracht, am Dienstag das obligatorische rote Bändchen durchschnitten werden. Spätestens dann gelten an der vielbefahrenen Stelle neue Verkehrsregeln.