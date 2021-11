Vorsorge für den Winter

Morgens auf dem Weg zur Schule wird es zunehmend dunkler. Und damit steigt natürlich auch die Gefahr im Straßenverkehr. Das war jetzt Anlass für die Bezirksbeamten der Polizei, Bernd Kösters und Edgar Elpers, wieder in die Baumberge-Grundschule zu gehen und die Fahrräder der Schülerinnen und Schüler auf ihre Verkehrstüchtigkeit zu kontrollieren.

Tatkräftig unterstützt wurden sie dabei von Nils Löffler, Auszubildender beim hiesigen Fahrradfachgeschäft Radkult, denn der legte im Bedarfsfall gleich Hand an die Räder. „Es ist immer gut, dass man direkt jemanden für die kleineren Reparaturen dabeihat“, sagte Polizeihauptkommissar Bernd Kösters. So konnte Nils Löffler mal gleich vor Ort eine defekte Klingel und eine Lampe austauschen oder einfach nur einen Reflektor anbringen.

Kleine Reparaturen sofort erledigt

Traten größere Mängel wie eine defekte Bremse, fehlen-des Licht, schadhafte Pedale oder einfach nur die leere Batterie der Leuchtmittel auf, wurde das durch Edgar Elpers in eine extra dafür vorgesehene Checkliste eingetragen und in einem dazugehörigen Schaubild eingezeichnet. „So können die Kinder und Eltern direkt sehen, was repariert werden muss, und können es noch rechtzeitig erledigen, bevor es draußen noch dunkler wird“, so Elpers. „Demnächst werden wir mit den Schülern auch wieder eine Radfahrausbildung machen.“

Radfahrausbildung wird bald nachgeholt

Dies sei in diesem Jahr besonders wichtig, denn aufgrund von Corona habe bereits der Spaziergang mit den Kindergartenkindern im Rahmen der Verkehrserziehung nicht stattgefunden. „Eigentlich dürften die Erstklässler noch gar nicht mit dem Fahrrad zur Schule kommen, da sie an der Verkehrserziehung noch nicht teilgenommen haben“, betonen die Bezirksbeamten. Die meisten jüngeren Kinder kämen aber auch meist ausgerüstet mit Helm und Warnweste mit dem Tretroller, der inzwischen auch schon mit Aufstecklichtern ausgestattet sei, zur Schule. Bezüglich der Verkehrserziehung sei man zeitnah im Gespräch mit der Schulleitung, teilten die Polizisten mit.