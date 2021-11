Vorstand um Beisitzer erweitert

Den Spielplatz am Antoniusweg nahm der Gemeindeelternrat jetzt in Augenschein. Wünschenswert ist dort aus Sicht der Eltern eine Abgrenzung vom Radweg durch eine Hecke oder einen Zaun, um die Unfallgefahr zu reduzieren.

Der Vorstand des Gemeindeelternrats Havixbeck wurde um vier Beisitzer erweitert. Stephy Brüning-Schwertheim, Jana Holthaus, Florian Vollmer und Sarah Weiper komplettieren den Vorstand um Ruth Schulze Schleithoff, Geraldine Henneböhl und Gabi Sarter. Während der Mitgliederversammlung wurden jetzt diese Positionen besetzt und Projekte besprochen.

Der Gemeindeelternrat entwickelt und unterstützt Ideen, um Havixbeck familienfreundlicher zu gestalten und die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Eltern zu vertreten, umreißt der Verein in einer Pressemitteilung sein Wirkungsfeld. Im Ausschuss für Soziales, Bildung und Teilhabe vertritt weiterhin Ruth Schulze Schleithoff den Gemeindeelternrat. Im wieder gegründeten Arbeitskreis Spielplatz setzt sich Jana Holthaus als Vertreterin für die Belange der Elternschaft ein.

Kooperation mit dem Kreis Coesfeld

Während der Corona-Pandemie hat sich der Gemeindeelternrat für die Datenbank „Kinderleicht“ eingesetzt und dafür mit dem Kreis Coesfeld kooperiert. Online unter www.fruehehilfen-online.nrw.de/kreis-coesfeld.suche können Angebote für Familien und Kinder gefunden werden.

Die örtlichen Spielplätze wurden vom Gemeindeelternrat unter die Lupe genommen: Welche Spielplätze sind wie ausgestattet und wo ist möglicherweise noch Nachbesserungsbedarf? In diesem Rahmen wurde eine Spielplatzkarte erstellt und im Internet veröffentlicht. Per Navigation können nun Spielplätze direkt mit dem Smartphone angesteuert werden.

Spielplatz am Antoniusweg auf dem Prüfstand

Beim jüngsten Vororttermin auf dem Spielplatz am Antoniusweg haben die Sprösslinge des Gemeindeelternrates das Spielangebot auf den Prüfstand gestellt. Die „Tester“ kamen zu dem Ergebnis, dass eine Abgrenzung zwischen Spielplatz und Radweg in Form einer Hecke oder eines Zaunes wünschenswert sei, um die Unfallgefahr für die spielenden Kinder zu minimieren.

Entworfen wurde zwischenzeitlich ein neues Logo, welches charakteristisch den Schwerpunkt der Vereinsarbeit widerspiegelt. Der Gemeindeelternrat bedankte sich bei Alina Wahlers, die das Logo nach Ideen des Gemeindeelternrates professionell gestaltet habe. Über die zweitägige Skateboard-Aktion, bei der die intrinsische Motivation von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt stand, sei ein positives Fazit gezogen worden, so Geraldine Henneböhl.

Fotoaktion für Familien

Das nächste Event ist schon in Planung. Am 18. November (Donnerstag) findet eine Familienfoto-Aktion statt. Informationen dazu gibt Ruth Schulze Schleithoff, 01 75/4 64 18 01.

Wer mehr über die Arbeit des Gemeindeelternrates Havixbeck erfahren oder sich darin engagieren möchte, kann per E-Mail an gemeindeelternrat-havixbeck@web.de oder per Direktnachricht über die Bürger-App Crossiety Kontakt aufnehmen.