Vorteilhaft für beide Seiten

Havixbeck/Billerbeck

Wo gibt es gute Arbeitsbedingungen? Was könnte mir überhaupt dauerhaft Spaß machen? Und was für Voraussetzungen muss ich für meinen Wunschberuf erfüllen? Darüber informierten sich nun Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule bei der Berufswahlbörse, bei der Unternehmen und mögliche Auszubildende zusammenfanden. Ein Vorteil für beide Seiten. Erstmals fand die Aktion in Billerbeck statt.

Von Ulla Wolanewitz