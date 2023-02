Warten aufs Wurftraining

Die Idee entstand nicht von heute auf morgen, sondern entwickelte sich mit wachsender Beliebtheit des Sports. Wie sehr Darts hierzulande mittlerweile an Popularität gewonnen hat, zeigt sich jetzt auch an den zahlreichen Interessenten, die sich für die neue Abteilung bei GS Hohenholte erwärmen können. Vom Start weg werden es wohl 70 Mitstreiter sein. Bis die trainieren können, ist aber noch einiges zu tun.

Rund 70 Darts-Begeisterte aus Hohenholte und Umgebung warten sehnsüchtig auf die kommenden Wochen. Dann nämlich soll die neue Darts-Abteilung von Gelb-Schwarz Hohenholte an den Start gehen – in frisch renovierten Räumlichkeiten. „Im Februar kommen die Handwerker an drei Terminen, Anfang März soll es dann losgehen“, berichtet Initiator Ulrich Degenkolbe.