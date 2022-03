„Was hier schon liegt, wird noch verdoppelt“

Jens Branse und Katrin Nawarra packen für ihre Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze, wo sie vier Kriegsvertriebene mitnehmen wollen. Um auf dem Hinweg keine Leerfahrt zu haben, kam spontan die Idee auf, Sachspenden zu sammeln, die an einer Sammelstelle abgegeben werden.

„Komm vorbei, schau‘s dir an – wie es hier gerade aussieht, glaubst du nicht“, sagt Jens Branse am Telefon. Und in der Tat: Den Weg durch sein Wohnzimmer muss man sich am Donnerstagmorgen suchen. Denn in quasi jeder freien Ecke stapeln sich Kleidung, warme Decken und vieles mehr. Branse und seine Freundin Katrin Nawarra sind gerade dabei, sie feinsäuberlich in Kisten zu packen. Kurzfristig mussten sich beide freinehmen, sonst hätten sie es gar nicht geschafft, der Spenden Herr zu werden. Noch am Freitag wollen sie sich damit auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze machen und von dort vier Kriegsvertriebene mitbringen.

Denn das war die eigentliche Idee, die Jens Branse spontan in den Kopf gekommen ist. „Ich will da einfach hinfahren und zusehen, dass ich ein paar Leute herhole, die 15 Stunden später an einem sicheren Ort sind“, sagt der 40-Jährige.

„Ein paar Leute an einen sicheren Ort holen.“

Rechtlich ist das kein Pro­blem. Ukrainische Staatsangehörige können sich mit einem gültigen Schengen-Visum oder allein mit einem biometrischen Pass für einen Kurzaufenthalt von bis zu 90 Tagen visumsfrei im Bundesgebiet aufhalten, schreibt auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf seiner Homepage. Eine Verlängerung ist über die Ausländerbehörde möglich.

Für die Unterbringung ist in diesem Fall bereits gesorgt. Denn Branse öffnet einfach sein eigenes Heim. Er hat, wie er sagt, schon etliche Erfahrungen mit Couchsurfern aus rund 30 Ländern in seinem Zuhause gemacht, hat Radler, Urlauber und Studenten – teilweise über Wochen – beherbergt. „Auch meine Kinder sind es gewöhnt, dass hier ausländische Menschen sind, denen wir das Vertrauen schenken.“

Erfahrungen mit Couchsurfern

Spontan will er also vor Ort schauen, wer seine Hilfe braucht und will. Und weil er auf dem Hinweg keine Leerfahrt machen wollte, fragte der Unternehmer im Bekanntenkreis nach Spenden, die an einer Sammelstelle abgegeben werden sollen. „Ich habe die Idee einfach über WhatsApp an 20 Freunde und Bekannte geschickt – und was da zurückkam, hat einfach niemand erwartet. Es ist geradezu rührend“, sagt Branse. Denn gleich mehrere seiner Freunde und Bekannten erklärten sich sogar bereit, bald ebenfalls Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Vor allem aber teilten sie den Spendenaufruf noch weiter – und seitdem riss der Faden der Hilfsbereitschaft nicht mehr ab. „Was hier schon liegt, wird noch einmal verdoppelt“, sagt Branse. Tatsächlich kommen allein in der halben Stunde, die er sich für das Gespräch nimmt, drei Havixbeckerinnen und Havixbecker vorbei, um Sachen abzugeben. Und nicht alle kennt er persönlich.

Welle der Hilfsbereitschaft

Allein hätte er das Aufkommen also kaum bewältigt. Deshalb ist Branse froh, dass Katrin Nawarra sofort darauf bestanden hat, ihn auf die Tour im Wohnwagen zu begleitet. Über das Unternehmen ihres Vaters, die Nawarra Süßwaren, gab es noch Essensspenden, 60 Umzugskartons und einen Anhänger dazu, um alles transportieren zu können.

Die Welle der Hilfsbereitschaft hat Branse selbst vollkommen überrascht. „Man macht morgens das Handy an und hat das Gefühl, die ganze Welt komme zusammen, um zu helfen“, sagt er. „Es ist herzerweichend.“