Wasserspiele sorgen für Abkühlung

Die Katholische Junge Gemeinde (KJG) St. Georg Hohenholte befindet sich derzeit mit 51 Kindern und 19 Leiterinnen und Leitern im Ferienlager auf dem Jugendzeltplatz Hollager Mühle in Wallenhorst. Unter dem Thema „Zirkus“ verbringen die Teilnehmer dort 13 spannende Tage mit viel Spiel und Spaß, berichtet die KJG nach einer Woche Lagerleben in einer Pressemitteilung.

„Mörchen“ serviert Pommes und Currywurst

Bei der Ankunft waren bereits große und kleine und Zirkuszelte aufgebaut, in denen die Kinder übernachten. Die Leiterinnen, die bereits am Zeltplatz waren, begrüßten die Kinder passend zum Thema mit Clownsnasen. Nachdem die Zelte bezogen worden waren, gab es Pommes und Currywurst vom ehemaligen Küchenchef „Möhrchen“. Anschließend wurden die Kinder in sechs Gruppen eingeteilt, in denen sie zusammen Spiele gegeneinander bestreiten. Außerdem bewachen sie in der Nachtwache zusammen das Banner und übernehmen den Spüldienst.

Viel Vergnügen hatten die Kinder beim Flutschfußball. Foto: KJG Hohenholte

„Das super Küchenteam versorgt die Kinder jeden Mittag mit frischem und leckerem Essen. Da dieses Jahr besonders auf Nachhaltigkeit geachtet wird, gibt es nur jeden zweiten Tag Fleisch zu den Gerichten, welches von regionalen Fleischern kommt“, berichtet die KJG. Zudem werde versucht, auf Fertigprodukte größtenteils zu verzichten.

Workshops und Gesellschaftsspiele am Morgen

In der ersten Woche haben die Kinder sich in ihren Zelten gut eingelebt, auch wenn durch die warmen Temperaturen viel Zeit draußen verbracht wurde. Wasserschlachten und -spiele kamen gut an. Trotz mancher langen Nacht am Lagerfeuer stehen die Kinder gerne auf, um an den morgendlichen Workshops teilzunehmen oder Gesellschaftsspiele zu spielen. Verschiedene Spiele wie Leiter-Olympiade, Chaosspiel oder das Leitersuchspiel wurden an den Nachmittagen gespielt. Auch abends gibt es Programm, zum Beispiel einen Casino-Abend, „Jungen gegen Mädchen“ oder einen Filmabend.

Auf dem Jugendzeltplatz Hollager Mühle in Wallenhorst verbringt die KJG Hohenholte zwei Wochen. Foto: KJG Hohenholte

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde versucht, der Nachtwache das Banner zu stehlen. Doch alle Kinder zeigten viel Mut und konnten so erfolgreich das Banner beschützen. Am Samstag fand die Lagerhochzeit statt. „Viele Kinder gingen die Lagerehe ein und verbrachten die gemeinsame Hochzeitsnacht bei der Nachtwache gemeinsam am Feuer“, heißt es im Reisebericht aus Wallenhorst weiter.

Riesig freute sich die KJG Hohenholte über den Besuch der KJG Münster, die gemeinsam mit den Kindern ein Programm zum Thema „Nachhaltigkeit“ gestaltete. Für die restliche Woche ist neben der Lagermesse auch noch eine Zwei-Tageswanderung geplant.