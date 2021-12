Weihnachten mit Kinderaugen

Die Festtage sind zwar vorbei. Aber das Jugendorchester Havixbeck hilft dabei, den Zauber von Weihnachten noch ein bisschen länger zu bewahren: mit insgesamt vier jeweils einstündigen Konzerten am Dienstag (28. Dezember) in Münster und am Mittwoch (29. Dezember) in Havixbeck. Der Eintritt ist frei. Kurzentschlossene müssen für die Anmeldung jedoch schnell sein.

Das Jugendorchester unter der Leitung von Dirigent Rainer Becker wird am Dienstag (in Münster) und Mittwoch (Havixbeck) jeweils zwei einstündige Konzerte geben.

Die Planungen laufen schon länger. Zunächst wollte man die Entwicklungen der Corona-Pandemie abwarten. Nun gibt das Jugendorchester Havixbeck mehrere Weihnachtskonzerte nach den Festtagen: am heutigen Dienstag (28. Dezember) in St. Stephanus in Münster und am morgigen Mittwoch (29. Dezember) in der St.-Dionysius-Kirche in Havixbeck, jeweils um 16 und um 18 Uhr. Das Orchester unter der Leitung von Dirigent Rainer Becker wird zu den genannten Zeiten jeweils etwa eine Stunde lang spielen.

Buntes Programm aus Weihnachtsliedern

Und auch wenn die Festtage eigentlich schon vorbei sind, ist das eine gute Gelegenheit, sich die Stimmung noch ein bisschen länger zu bewahren. Die Weihnachtszeit bedeute vor allem für die Kinder eine bleibende Erinnerung, heißt es in der Ankündigung der Konzerte. Und weiter: „Es gibt viele schöne Weihnachtslieder, und die weihnachtliche Stimmung bringt die Augen der Kinder zum Leuchten. Viele Erwachsene können sich noch sehr gut an Weihnachten in der Kindheit erinnern. Das Jugendorchester Havixbeck wird daher in diesem Jahr Musik für Kinder in den Mittelpunkt seines festlichen Weihnachtskonzertes stellen.“

Besonderes Erlebnis ist ein Ensemble mit Oboen und Englischhörnern

Dirigent Rainer Becker hat ein Programm zusammengestellt, in dem die Freude und Begeisterung über das Fest zum Ausdruck kommen. Eröffnet wird das Konzert mit „A Christmas Festival“ von Leroy Anderson, bei dem englische Christmas Carols interessant verarbeitet werden. Die Freude der Kinder kommt bei „Les choristes“ aus „Die Kinder des Monsieur Matthieu“ sowie in den Liedern „Kling, Glöckchen, klingelingeling“, „Fröhliche Weihnacht überall“ und „Stern über Bethlehem“ zum Ausdruck.

Als besonderes klangliches Erlebnis spielen ein Ensem­ble mit Oboen und Englischhörnern, das von Hildegard Laufer geleitet wird, sowie ein Saxofonorchester unter der Leitung von Judith Becker. Neben Sätzen aus einer Suite von Nicolas de Chédeville erklingt das bekannte „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel, „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Johann Sebastian Bach, das „Abendlied“ von Josef Gabriel Rheinberger sowie „Näher, mein Gott, zu dir“ von Gustav Bumcke.

Jeweils 200 Plätze frei – Reservierung erwünscht

Die Klangvielfalt eines symphonischen Blasorchesters wird vom Jugendorchester in „Be thou my vision” von David Gillingham und „Schtschedryk (Carol of the bells)” im Arrangement von James Christensen hörbar. Die Zuhörer dürfen sich auf hochwertige Bläsermusik und einen schönen Orchesterklang freuen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um Spenden für die Jugendarbeit wird gebeten. Eine kostenlose Platzreservierung ist unter www.localticketing.de möglich. Es empfiehlt sich, vorher die Plätze zu reservieren, da jeweils nur 200 Personen zum Konzert zugelassen werden. Am heutigen Dienstag werden die Konzerte bereits in St. Stephanus in Münster gespielt. Wer die Buchung online nicht vornehmen kann, soll sich in der Musikschule Havixbeck melden.