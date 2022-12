Weihnachtliche Klänge im Dom

Im festlich geschmückten Dom in Billerbeck geben der Propsteichor Billerbeck und das Jugendorchester Havixbeck am kommenden Freitag (30. Dezember) jeweils um 17.30 und um 20 Uhr ein weihnachtliches Konzert.

Am 30. Dezember werden das Jugendorchester Havixbeck und der Propsteichor Billerbeck Werke von John Rutter und Ralph Vaughan Williams im Dom in Billerbeck präsentieren.

Unter der Leitung von Rainer Becker und Lukas Maschke wird festliche Musik für Sopran, Chor, Orgel und Symphonisches Blasorchester aufgeführt. Als Solistin ist die Münsteraner Sopranistin Anna-Sophie Brosig zu hören.

Eröffnet wird das Konzert mit „Sine Nomine“ von Ralph Vaughan Williams, einer energiegeladenen Festhymne für Orchester und Orgel. Feine und warme Bläserklänge werden in Eric Whitacres „Lux Aurumque“ präsentiert.

Zentrales Werk ist das „Magnificat“ von John Rutter. In dieser Komposition treffen lateinamerikanische Rhythmen auf englische Weihnachtslieder, werden alte gregorianische Melodien mit Anklängen an Filmmusik kombiniert. „Es ist ein Oratorium, welches das Wiederaufleben der Musik ebenso bejubelt wie die Freude der Seele am Herrn“, schreibt das Jugendorchester in einer Pressemitteilung. Die Instrumentierung in „Magnificat“ sei strahlend und farbenreich, viele Trompetenfanfaren vermitteln den festlichen Geist der Musik.

Das Konzert um 17.30 Uhr ist bereits ausverkauft, für das um 20 Uhr gibt es noch Karten zum Preis von 15 Euro (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei) in der Musikschule Havixbeck oder unter www.propsteichor-billerbeck.de.