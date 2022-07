Weinprobe und Fahrt zum Salon gastronomique

Seit 49 Jahren besteht die Städtefreundschaft zwischen Havixbeck und Bellegarde in Frankreich. Nach dem gelungenen Jugendaustausch stehen die nächsten Aktivitäten auf dem Programm.

„Der Jugendaustausch ist gerade aus Bellegarde zurückgekehrt und hat bei sehr warmen Temperaturen nach drei Jahren endlich wieder zusammen ein wunderschönes Programm erlebt“, freut sich die Vorsitzende der Kommission zur Pflege der Städtefreundschaft Bellegarde – Havixbeck, Cäcilia Gudorf-Brocks. Doch längst geht der Blick auf die nächsten Veranstaltungen und das Jubiläumsjahr 2023.

Weine und Snacks aus dem Beaujolais

Zu einer Weinprobe lädt die Städtefreundschaft Havixbeck – Bellegarde am 29. Juli (Freitag) um 19 Uhr in die Eisdiele ein. Vorgestellt werden Weine aus dem Beaujolais durch den Winzer Jean Michel Gaudet. Zu den Weiß- und Rotweinen werden Snackspezialitäten aus dem Beaujolais serviert. Untermalt wird die Weinprobe mit Gitarrenmusik. Der Eintritt kostet 13 Euro. Anmeldungen sind in der Eisdiele oder bei Cäcilia Gudorf-Brocks, 0171/8187707, möglich.

Zuvor ist die Kommission für Städtefreundschaft am 29. Juli nachmittags auf dem Wochenmarkt mit einem Stand vertreten, am 30. Juli (Samstag) ist sie ab 17 Uhr auf dem Weinfest am Sandstein-Museum mit dabei.

Gemeinsame Kommissionssitzung in Bellegarde

Eine Fahrt zum „Salon gastronomique“ und zur gemeinsamen Kommissionssitzung in Bellegarde stehen vom 11. bis 14. November auf dem Programm. Hin- und Rückreise erfolgen mit dem Bus.

„Der Salon gastronomique, organisiert von den Rosenzüchtern und dem Comité de fêtes aus Bellegarde, findet in den Hallen am Schlossplatz statt“, erläutert Cäcilia Gudorf-Brocks. „Neben vielen kulinarischen Ständen kann man auf dem Vorplatz auch die ein oder andere Rose erwerben. Wir werden auf dem Markt mit einem Glühwein- und Bierstand vertreten sein.“

Zur Teilnahme an dieser Fahrt sind alle Freunde und Gönner der Städtefreundschaft eingeladen. Anmeldungen nimmt die Kommissionsvorsitzende per E-Mail an gudorf-brocks@t-online.de oder unter Telefon 01 71/8 18 77 07 entgegen.

50 Jahre Städtefreundschaft

Groß gefeiert wird im kommenden Jahr das 50-jährige Bestehen der Städtefreundschaft zwischen Havixbeck und Bellegarde, und zwar vom 18. Mai (Christi Himmelfahrt) bis 21. Mai (Sonntag). Geplant sind am Donnerstag nach der Ankunft der französischen Gäste ein Überraschungsprogramm, am Freitag ein Galaabend im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule mit Buffet, Musik und Tanz sowie am Samstag noch ein Festakt auf Haus Havixbeck mit anschließendem Jubiläumsfest im Schlosspark. Am Sonntag reisen die Gäste zurück.