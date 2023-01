Weitere Container als Zwischenlösung

Der wachsende Bedarf an Kindergartenplätzen zwingt die Gemeinde Havixbeck weiter zu improvisieren. Weil die neue Doppel-Kita an der Münsterstraße in diesem Jahr wohl noch nicht bezogen werden kann, soll die Containeranlage in Herkentrup nochmals erweitert werden.

Die neue Doppel-Kita an der Münsterstraße befindet sich im Bau, mit einem Einzug noch in diesem Jahr ist aber wohl nicht zu rechnen. Deshalb soll die Johanniter-Kita zum Start des neuen Kindergartenjahres u weitere Container-Module ergänzt werden.

Bevor der Umzug in das bereits im Bau befindliche Gebäude an der Münsterstraße erfolgt, muss die Johanniter-Kindertagesstätte an ihrem jetzigen Standort in Herkentrup wohl noch einmal erweitert werden. Dazu sollen weitere Container angemietet und aufgestellt werden. Kurzfristig setzte die Gemeindeverwaltung dieses Vorhaben noch auf die Tagesordnung des Ausschusses für Soziales, Bildung und Teilhabe am Dienstagabend.

Einen Beschlussvorschlag an den Rat formulierten die Ausschussmitglieder nicht. Zunächst soll das Thema in den Fraktionen näher besprochen werden, um es dann im Haupt- und Finanzausschuss am 1. Februar (Mittwoch) zu beraten.

Vierte Gruppe der Johanniter-Kita fest eingeplant

Die Verwaltung verweist in ihrer Sitzungsvorlage auf die Kindergartenbedarfsplanung. 561 Plätze würden für das kommende Kita-Jahr 2023/24 benötigt, 549 Plätze stünden nach der aktuellen Planung in den zehn Kindertagesstätten in Havixbeck und Hohenholte zur Verfügung. Diese Planung beruhe unter anderem auf der Einrichtung einer vierten Gruppe in der Johanniter-Kita.

Grundsätzlich stünden die erforderlichen Räumlichkeiten beim Umzug in die neuen Kitas an der Münsterstraße zur Verfügung. „Im letzten Gespräch mit dem Bauherrn wurde jedoch deutlich, dass die Bauzeit zwar im Plan verläuft, jedoch mit einem Umzug im Kalenderjahr 2023 nicht zu rechnen ist. Dementsprechend fehlen am aktuellen Standort der Kita die notwendigen Räumlichkeiten, um am 1. August 2023 eine weitere Gruppe aufzunehmen“, erläutert die Gemeinde in der Vorlage weiter.

Bestehende Containeranlage erweitern

Durch die Einrichtung einer weiteren Gruppe könne gewährleistet werden, dass zumindest alle Kinder mit Rechtsanspruch im Gemeindegebiet einen Betreuungsplatz für das kommende Kindergartenjahr erhalten können, so die Verwaltung. Eine bauliche Erweiterung der bestehenden Containeranlage sei bis zum Beginn des Kindergartenjahres möglich, wenn eine Beauftragung zeitnah erfolge. Für das laufende Kalenderjahr rechnet die Verwaltung für die Anmietung der zusätzlichen Module mit einem Eigenanteil an den Kosten von 25.655 Euro. Die einmaligen Kosten für den Aufbau beziffert sie mit 7135 Euro.