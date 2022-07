Werke aus Schuberts Feder

Zu einem Open-Air-Benefizkonzert lädt das Ortskuratorium Münster der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) am 31. Juli (Sonntag) um 11 Uhr in den Innenhof des Hauses Stapel in Havixbeck ein. Die Matinee unter dem Titel „Franz Schubert – der Wanderer, der Unstete“ bestreitet Professor Dr. Ute Büchter-Römer zusammen mit Nadja Bulatovic am Klavier.

Texte begegnen Musikstücken

Texte aus Schuberts Tagebuch, seinen Briefen und den Gedanken seiner Freunde begegnen Klavierstücken aus seiner Feder. Konkret stehen auf dem Programm der Grazer Walzer D 925 Op. 91, die Ecossaisen D 697, das Impromptu Op. 90 Nr. 2 und Nr. 3 und der „Erlkönig“ von F. Schubert/F. Liszt, kündigt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in einer Pressemitteilung an.

Für den Besuch des Konzerts ist eine Anmeldung erforderlich – online unter www.denkmalschutz.de/anmeldung oder über die DSD-Ortskuratorin, Sigrid Karliczek, 02 51/8 93 90. Der Eintritt ist frei. Um Spenden an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz wird gebeten.

Bildtapeten des frühen 19. Jahrhunderts

Das Herrenhaus Stapel ist die größte, klassizistische Schlossanlage im Münsterland, informiert die DSD in ihrem Pressetext weiter. Ein besonderes kunsthistorisches Interesse gelte dem Haus wegen des dort befindlichen, in Westfalen umfangreichsten Bestandes an Bildtapeten des frühen 19. Jahrhunderts. Handgemalte Landschaftstapeten und Supraporten zeigen etwa Rheinansichten, die sogenannte Indienfolge mit Tempeltanz, Tiger- und Leopardenjagd oder eine seidene, grün-weiß, längs gestreifte Draperietapete der elsässischen Manufaktur Jean Zuber & Cie. aus Rixheim.

Das Ortskuratorium Münster ist eines von rund 85 Ortskuratorien der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, in denen sich bundesweit über 500 Menschen ehrenamtlich für den Denkmalschutz engagieren.