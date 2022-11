Weßels übernimmt den Staffelstab von Dertenkötter

Bei der Mitgliederversammlung von Marketing Havixbeck im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule standen die Berichte und Neuwahlen auf der Agenda, aber auch die Frage, wie mit den „Straßenfesten“ in der Ortsmitte zukünftig umgegangen werden soll.

Im Bericht der Geschäftsführerin Birgit Lenter verbargen sich einige neue Formate für Havixbeck. So gab es in den vergangenen Monaten die neue Veranstaltung „Einblick hinter die Kulissen“, bei der sich drei Einzelhändler allen Interessierten vorstellten, der Havixbecker Feierabend wurde in Eigenregie durchgeführt, und die Betriebe vor Ort haben ein Moonlight-Shopping durchgeführt. Alle Veranstaltungen waren ein Erfolg und werden im zukünftigen Jahresprogramm von Marketing Havixbeck nicht mehr fehlen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Dasselbe gelte für den mit Hilfe des Baumarktes Laubrock durchgeführten ersten Havixbecker „Beach“ und für den zweiten Havixbecker Neubürgerempfang, der sehr große Resonanz fand.

Dertenkötter bleibt bis zur turnusmäßigen Wahl Stellvertreter

Bei den Wahlen gab es eine große Veränderung: Marlon Weßels vom Conceptstore „Das schöne Leben“ übernimmt den Staffelstab von Jens Dertenkötter, der nach vier Jahren den Posten des 1. Vorsitzenden abgibt. Aus persönlichen und organisatorischen Gründen stellte zudem Andreas Mörsheim den Posten des 2. Vorsitzenden zur Verfügung, den Jens Dertenkötter bis zur turnusmäßigen Wahl im nächsten Jahr übernimmt. „So können wir eine reibungslose Übergabe gewährleisten“, so Dertenkötter „Ich freue mich, dass wir mit Marlon jemanden aus den Reihen der Ortsmitte für den Vorsitz gewinnen konnten, denn damit werden sich bestimmt einige Schwerpunkte des Vereins ein Stück weit verändern.“

Diskutiert wurde dann die Frage der Stadtfeste in der Ortsmitte. Nach einem regen Austausch ist der Verein übereingekommen, dass die Feste weiterhin bestehen bleiben werden. Ob es im nächsten Jahr wieder eine Abendveranstaltung geben wird, bleibe abzuwarten, heißt es abschließend.