„Willkommen“ an allen Standorten

Unter einem neuen Markennamen schaut das Stift Tilbeck in die Zukunft. Der neue Slogan lautet „stift tilbeck willkommen“. Für das neue, jetzt vorgestellte Corporate Design wurde bereits im vergangenen Jahr der Grundstein gelegt.

Mit einem großen Banner am Wasserturm macht das Stift Tilbeck auf den neuen Markennamen aufmerksam. Die Farbtöne sind genauso neu wie das Logo „stift tilbeck willkommen“, wobei die beiden t-Striche das Verbindende deutlich machen sollen.

Die Vielfalt macht es möglich und notwendig. Das Stift Tilbeck schaut in die Zukunft mit einem neuen Markennamen, der alle Bereiche verbindet und darstellt. „stift tilbeck willkommen“ heißt das neue Erkennungsmerkmal des Unternehmens für Sozial- und Gesundheitswesen, das weit über die Grenzen des Hauptstandorts in Tilbeck ausstrahlt.

Seit 140 Jahren besteht das Stift Tilbeck in der Havixbecker Bauerschaft Tilbeck. Die Öffnung von einer ehemaligen Anstalt aus grauer Vorzeit bis hin zu den dezentralen Standorten im Münsterland und der Stadt Münster zeigt den besonderen Weg auf, der geprägt ist von Offenheit für Menschen mit Handicaps. Nicht alles zusammenziehen an einer Stelle, sondern dezentral Wohn- und Arbeitsstätten einrichten. Tilbeck hat es genau anders herum gemacht, als Firmen es heute vielfach durchführen. Das Augenmerk liegt bei den Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind.

Prozess der Erneuerung

Trotz der Pandemie haben die Verantwortlichen den Prozess der Erneuerung durchgezogen und alle Gremien sowie alle Mitarbeiter mit eingebunden. „Wir spüren, dass wir nach wie vor besonders durch Corona herausgefordert werden, hoffen aber, dass Normalität bald wieder zum Alltag gehört“, so Geschäftsführerin Ruth Meyerink und Geschäftsführer Thomas Kronenfeld im Gespräch mit unserer Zeitung.

Alle waren eingeladen, diesen Prozess zu begleiten und mitzutragen. Dafür steht auch die Modernisierung des neuen Corporate Design, bei dem viele Tilbecker schon im letzten Jahr den Grundstein legten. Unterstützt und umgesetzt wurde der Prozess von der Gescheraner Kommunikationsfirma „Team Meuter“. Auch damit folgen die Verantwortlichen der Linie des Hauses, regionale Anbieter ins Boot zu holen.

Stärken selbstbewusst präsentieren

„Nicht alle Vorschläge haben uns sofort gefallen, aber diese sorgten immer für neue Denkanstöße in eine Richtung, die für uns wichtig war“, so Ruth Meyerink. „Wir alle haben herausgearbeitet, wofür wir als Unternehmen stehen. Wir wollen das Profil und unsere Stärken selbstbewusst und modern präsentieren sowie deutlich machen, was uns über alle Standorte hinweg verbindet“, erklärt Thomas Kronenfeld.

Die bunte Gemeinschaft aus Menschen mit eigenen Geschichten und individuellen Fähigkeiten macht das Stift Tilbeck aus. Im Mittelpunkt des neuen Profils steht der Begriff „Willkommen“. Das Stift Tilbeck gehe vorbehaltlos auf Menschen zu, nehme sie an, und lade sie ein, Teil der Gemeinschaft zu sein, so der Grundgedanke.

Geschäftsführerin Ruth Meyerink und Geschäftsführer Thomas Kronenfeld präsentieren das neue Logo und das Willkommenspaket für die Mitarbeiter. Foto: Klaus de Carné

Rund 1000 Willkommensboxen wurden an Mitarbeiter verteilt. Neben einem großen Kaffeebecher mit der neuen Aufschrift liegen der Box Infos zur Willkommenskultur bei, die Maß nimmt an der Lebenssituation des jeweiligen Menschen. „Die Menschen sollen die dargelegten Werte auf ihre eigene Art prägen und sich ihrer wichtigen Rolle als Teil der Tilbecker Gemeinschaft begreifen“, sagt Ruth Meyerink.

Findung des Markennamens

Wichtig waren bei der Findung des Markennamens etliche Fragen wie „Welche Werte vertreten wir?“, oder „Wo sind unsere Wurzeln?“ Mit dem Begriff „Willkommen“ hätten sich die meisten Mitarbeiter identifizieren können, weil dies zu allen Abteilungen passe. Die Freundlichkeit, die Besuchern, Bewohnern wie auch Mitarbeitern entgegengebracht werde, sei eine Wortmarke, die große Akzeptanz hervorrufe.

Auf dem Gelände am Hauptstandort in der Gemeinde Havixbeck befinden sich nicht nur Arbeits- und Wohnquartiere der Tilbecker, sondern auch eine große Schule und ein Weiterbildungszentrum. „Hier herrscht jeden Tag das bunte Treiben, von dem alle partizipieren“, meint Thomas Kronenfeld. Nachdem das Café mit dem ebenfalls neuen Namen „Tilbecks“ wieder öffnen durfte und der Kapellenplatz fast fertig gestellt sei, merke man wieder, wie das Leben pulsiere. „Willkommen!“