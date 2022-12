„Wilmersdorfer Witwen“ gratulieren

Happy Birthday, Theaterensemble „Das Törchen“ – auch wenn dieser 40. Geburtstag eigentlich schon im vergangenen Jahr war. Aber da war ja bekanntlich die Pandemie Spielverderber und bremste eine zünftige Party aus. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagte sich die rührige Havixbecker Theatertruppe. Und so luden die Ensemblemitglieder am Samstagabend zur Open Stage, zur offenen Bühne, ein. Das wollten sich viele nicht entgehen lassen. Und so fanden sich Groß und Klein, Jung und Alt im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule ein.

