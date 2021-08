Für Herkentrup hat der Kreis Coesfeld drei Windkraftanlagen genehmigt. Die amtliche Be­kanntmachung erfolgt am 16. August.

Mit Bescheid vom 26. Juli hat der Kreis Coesfeld drei Windkraftanlagen in der Bauerschaft Herkentrup und mit Bescheid vom 29. Juli zwei Windkraftanlagen in Bösensell genehmigt. Das schreibt der Kreis in einer Pressemitteilung.

Die Bekanntmachung dieser Genehmigungen im Amtsblatt des Kreises ist jeweils für den 16. August (Montag) vorgesehen. Die Genehmigungsbescheide haben jeweils einen Umfang von rund 200 Seiten. Man habe die Antragsunterlagen sowie die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung einschließlich der vielen Anregungen, Hinweise und Bedenken einer eingehenden umfänglichen Prüfung unterzogen, teilt der Kreis weiter mit. „Im Ergebnis bestand jeweils der Anspruch auf Erteilung der Genehmigung.“