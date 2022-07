Winzer präsentieren ausgefallene Tropfen

Havixbeck

23 Grad am Abend, kaum Wind und kein Regen – so sieht die Vorhersage für den kommenden Samstag (30. Juli) aus. Ideale Bedingungen also für das alljährliche Weinfest, schreibt das Baumberger-Sandstein-Museum in einer Pressemitteilung. Nach einer zweijährigen Zwangspause wird das Fest zum 21. Mal im Innenhof des Rabertshofes stattfinden.