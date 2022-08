„Wir brauchen Unterstützung der Bürger“

Die Menschen in Havixbeck und Hohenholte bekommen bald Besuch von Robert Arlt. Der festangestellte Mitgliederbeauftragte beim DRK-Kreisverband Coesfeld will über Fördermitgliedschaften informieren.

Klaus Gottschling, Vorsitzender des DRK-Ortsverbandes Havixbeck, fasst die Situation in einem einzigen Satz zusammen: „Damit das Rote Kreuz helfen kann, brauchen wir die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger.“ Und aus diesem Grund startet das DRK ab Montag (29. August) eine Fördermitglieder-Werbeaktion in Havixbeck und Hohenholte. Robert Arlt, festangestellter Mitgliederbeauftragter beim DRK-Kreisverband Coesfeld, wird die Haushalte in der Gemeinde aufsuchen und über eine Fördermitgliedschaft informieren.

Zum letzten Mal hat das DRK eine solche Werbeaktion 2018 in Havixbeck durchgeführt. Eine Haustüraktion im Digitalzeitalter? Christoph Schlütermann, Vorstand beim DRK-Kreisverband Coesfeld, kennt die Vorbehalte. „Es geht nicht darum, die Menschen an der Haustür zu überreden“, stellt er im gemeinsamen Pressegespräch mit den DRK-Ortsvorstandsmitgliedern Klaus Gottschling und Guntram Büscher gleich zu Beginn klar. „Wir möchten die Menschen erreichen, die sich innerlich schon entschieden haben, Hilfe leisten zu wollen“, betont Schlütermann. Es gehe auch nicht darum, Bargeld an der Haustür zu sammeln. Fördermitgliedsbeiträge werden ausschließlich per Banküberweisung getätigt.

Starke Schwankungen

Aktuell verfügt der DRK-Ortsverein Havixbeck über 429 Mitglieder. Das hört sich nach viel an. Gleichwohl verzeichnet das DRK starke Schwankungen, sowohl aus demografischen Gründen als auch, weil eine Fördermitgliedschaft immer eine freiwillige Mitgliedschaft ist, die nicht an eine bestimmte Dauer gebunden ist. Wie auch die Höhe des Fördermitgliedsbeitrages von den neuen Mitgliedern selbst bestimmt werden kann. „Wir wollen niemanden überfordern“, ist dem DRK-Vorstand wichtig.

Als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation nimmt das DRK umfangreiche nationale Aufgaben wahr im Rettungsdienst und Erste Hilfe, Gesundheitsdienste, Altenhilfe, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Suchdienst und das Jugendrotkreuz. In Havixbeck hat der 1995 gegründete Ortsverein die Entwicklung der DRK-Kita „Janusz Korczak“ begleitet. Darüber hinaus sind die ehrenamtlichen Rotkreuz-Helfer unterstützend bei Blutspendeterminen im Einsatz, leisten Sanitätsdienste bei Veranstaltungen oder sind in der Erste-Hilfe-Ausbildung tätig, um nur einige Beispiele zu nennen. Mit einer Fördermitgliedschaft unterstützen die Bürger direkt den DRK-Ortsverein und auch den DRK-Kreisverband.

Ortsverband möchte Aktivitäten ausweiten

Für Informationen über die Arbeit des DRK steht Mitgliederbeauftragter Robert Arlt gerne zur Verfügung. Klaus Gottschling und Gun­tram Büscher hoffen, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger für eine Fördermitgliedschaft entscheiden werden. Denn der Ortsverband möchte seine Aktivitäten in der Gemeinde ausweiten und die Havixbecker Rotkreuz-Gemeinschaft auf eine breitere Basis stellen. Dafür werden Menschen gesucht, die aktiv im DRK mitmachen möchten. Auch darüber informiert Robert Arlt gerne.