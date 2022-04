„Wir fahren weiterhin auf Sicht“

Für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge dürfte die Gemeinde Havixbeck nun erstmal gewappnet sein. Mit einem Dringlichkeitsbeschluss, der am Donnerstag im Rat bestätigt wurde, billigte die Politik die Anmietung von Räumlichkeiten im Stift Tilbeck, in denen bis zu 40 Personen untergebracht werden könnten. Die Situation bleibt aber kaum vorhersehbar.

Die Situation bezüglich der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge bleibt unvorhersehbar und dynamisch. Die Havixbecker zeigen aber einerseits weiterhin große private Hilfsbereitschaft. Und die Verwaltung andererseits versucht, sich auf die schnell verändernden Bedingungen so gut es geht einzustellen. So ließe sich in aller Kürze der Bericht von Bürgermeister Jörn Möltgen (Grüne) am Donnerstag im öffentlichen Teil des Rates zusammenfassen.