„Wir hoffen auf eine gute Honigernte“

Das ist schon ein verrücktes Frühjahr, da waren sich die Imker einig, die zum offenen Imkertreff zum Lehrbienenstand von Mike und Werner Gerdes nach Hohenholte gekommen waren. „Noch bis Mitte April mussten wir die Vorräte in den Bienenvölkern beobachten und einige Völker sogar noch füttern – und jetzt explodieren die Völker und tragen soviel Nektar ein, dass wir für genügend Platz in den Bienenstöcken sorgen müssen“, erklärt die Vorsitzende des Imkervereins Havixbeck und Umgebung, Ruth Cramer, in einer Pressemitteilung.

Das kalte Frühjahr sei zunächst schwierig gewesen, weil die Bienen in den wenigen Flugzeiten viele Pollen, aber keinen Nektar finden konnten. Dafür war es zu kalt, weil die Pflanzen Nektar erst ab Temperaturen über 15 Grad Celsius abgeben. „Eine gute Pollenversorgung ist für die Bienen extrem wichtig, weil Pollen viele Proteine enthalten und die für die Versorgung der Brut benötigt werden“, heißt es weiter. Je vielfältiger das Pollenangebot, umso besser sei es um die Widerstandsfähigkeit der (Wild-)Bienen bestellt.

Sehr großes Pollenangebot

Diese gute Versorgung führt in vielen Bienenvölkern jedoch zur vermehrten „Schwarmstimmung“ der natürlichen Vermehrung der Bienenvölker, berichteten die Imker während ihres Treffens. Bei einem Bienenschwarm verlässt die alte Königin den Bienenstock und nimmt sich einen „Bienenstaat“ von etwa 5000 bis 8000 Bienen mit. „Das ist von uns Imkern jedoch nicht unbedingt erwünscht“, erklärt Ruth Cramer. Dabei gehe es nicht nur um einen verminderten Honigertrag, sondern vor allem um den Verbleib der abgehenden Schwärme. Wenn ein Bienenschwarm nicht gefunden und eingefangen wird, verenden die meisten Schwärme, weil sie kein Quartier finden, erfrieren oder sie überleben den kommenden Winter nicht. „Es ist also wieder ein außergewöhnliches Jahr und erfordert viel Umsicht und Einsatz der Imker, um die Völker richtig zu betreuen und zu unterstützen“, so die Vorsitzende weiter. „Es ist schon beeindruckend, wie viel Nektar die Bienen in den letzten zwei Wochen eingetragen haben und weiterhin holen. Es sieht so aus, als wenn es nach der reichlichen Ernte im letzten Jahr wieder eine gute Honigernte geben wird.“

Blühangebot und kleine Wildnis in Gärten schaffen

Im Moment ist der Tisch sowohl für Wild- als auch für die Honigbienen reichlich gedeckt. Allerdings wird dieses „Blütenfest“ von Obstbäumen, Rapsfeldern und Löwenzahnwiesen in zwei bis drei Wochen enden, und dann gibt es erfahrungsgemäß eine Trachtlücke, bevor die Linden und in den Hecken die Brombeeren blühen. Darum ruft der Imkerverein Havixbeck und Umgebung auf, in Gärten und Grünflächen für ein vielfältiges Blühangebot zu sorgen und vor allem für die Wildbienen ein paar Quadratmeter kontrollierte Wildnis einzurichten, in der nicht gemulcht und gehackt wird, weil der überwiegende Teil der Wildbienen im Boden brütet. Auch in Gewerbegebieten könnte statt einer Rasenfläche, die regelmäßig gemäht werden muss, eine Blühfläche angelegt werden oder die Rasenfläche mit einem blühenden Saum ergänzt werden. Abgesehen davon, dass ein schöneres Bild entsteht, könnte man vor allem die Wildbienen damit unterstützen, betonen die Imker.

Der nächste Imkertreff wird am 4. Juni (Sonntag) bei Frank Brigulla in Billerbeck stattfinden, der sein Gartenparadies für Imker und Gartenfreunde öffnet.