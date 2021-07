Wissbegierige und engagierte Gruppe

Zehn Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck wurden in einem Lehrgang die Grundlagen der Feuerwehrarbeit vermittelt. Am Ende standen eine theoretische und eine praktische Prüfung.

Insgesamt vier Wochenenden haben jetzt zehn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck an einem Grundlehrgang teilgenommen. Sie bekamen die Grundlagen der breitgefächerten Feuerwehrarbeit vermittelt. Praktisch und theoretisch mussten die Teilnehmenden viel Neues lernen und anwenden.

„Es war ein toller Lehrgang mit Kameradinnen und Kameraden, die für die Feuerwehr brennen und wissbegierig sind. Ebenfalls hatten wir ein hervorragendes Team, das die umfangreichen Ausbildungsinhalte gekonnt vermittelte“, erklärt der Ausbildungsleiter, Brandinspektor Johannes Paus, in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.

Am Tag der Prüfung folgten, nach dem am Vormittag durchgeführten schriftlichen Teil, am Mittag die praktischen Prüfungen. Hier wurde ein Brandeinsatz mit drei C-Rohren durchgeführt. Ebenso stand ein Einsatz der technischen Hilfeleistung auf dem Prüfungsplan.

Ausgegangen wurde von einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person eingeklemmt war. Diese galt es patientengerecht mittels hydraulischem Rettungsgerät zu befreien. Alle Einsatzprüfungen mussten nach den Regeln der Feuerwehrdienstvorschriften abgearbeitet werden.

Und das gelang auch. Denn Johannes Paus durfte am Nachmittag allen Teilnehmern die Bescheinigung über die erfolgreich bestandene Prüfung aushändigen, heißt es abschließend.