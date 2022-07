Wo drückt der Schuh noch?

Die 100-Schlösser-Route ist eigentlich schon sehr beliebt. Das Bessere ist aber bekanntlich des Guten Feind. Deshalb führt Münsterland e.V. derzeit Befragungen unter Radfahrern durch – online und persönlich. Der Verein will wissen, was sich noch verbessern ließe. Auf manche Antworten wären die Fragenden definitiv nicht selbst gekommen.

Die Zeit nehmen sie sich: Zwei Radfahrer, die am Mittwoch in der Nähe der Burg Hülshoff unterwegs waren, stehen Philipp Knubben (rechts) gut gelaunt Rede und Antwort. Knubben führte in Havixbeck für den Verein Münsterland e.V. die Radwegebefragung entlang der 100-Schlösser-Route durch.

Über 100 Schlösser und Burgen auf fast 1000 Kilometern: Die 100-Schlösser-Route macht das ohnehin stark mit dem Rad befahrene Münsterland zu einem beliebten Ziel für Urlaube und Tagesausflüge. Damit dies auch so bleibt, führt der Münsterland e.V. in diesem Jahr an 40 Tagen persönliche Befragungen auf der Radroute durch – in dieser Woche war es auch wieder in Havixbeck so weit.