Wohncontainer werden zum Jahreswechsel geliefert

In vielen Kommunen wie zum Beispiel in Leipzig (Foto) werden Wohncontainer für die Unterbringung von Geflüchteten eingesetzt. Auch die Gemeinde Havixbeck schafft nun Wohncontainer an.

Weiteren Wohnraum für geflüchtete Menschen will Havixbeck nach einem Beschluss des Gemeinderats schaffen. Und dies möglichst kurzfristig. Zwischenzeitlich seien, so berichtete es die Gemeindeverwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planung und Wohnen am Dienstagabend, mehrere Vorhaben in die Wege geleitet worden.

Verträge sind unterschrieben

„Die Verträge zum Kauf und zur Miete der Container sind unterschrieben“, teilte die Verwaltung im Ausschuss mit. Die erste Anlage, ein Kaufobjekt, werde voraussichtlich Ende Dezember/Anfang Januar und die zweite Anlage im Frühjahr geliefert. Errichtet wird die erste Containeranlage auf der Friedhofserweiterungsfläche. Die angemieteten Container werden auf die Grünfläche an der Pfarrstiege aufgestellt. Das Bodengutachten, das Brandschutzkonzept und die Vermessung seien bereits beauftragt worden, hieß es im Bericht zum Hochbau weiter. Die Bauantragsunterlagen würden derzeit bearbeitet. Angebotsanfragen an Firmen zu den benötigten Gewerken seien zudem gestellt.

Um eine langfristige Wohnmöglichkeit für Flüchtlinge zu schaffen, wird auch ein neues Wohnheim gebaut.

Machbarkeitsstudie für neues Wohnheim beauftragt

Ein Architekturbüro erstelle dazu in Anlehnung an das im Jahr 2018 gebaute Wohnheim an der Altenberger Straße 26 eine Machbarkeitsstudie, berichtet die Verwaltung. Das Konzept soll in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planung und Wohnen am 6. Dezember vorgestellt werden.