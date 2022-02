Zahlreiche Sturmeinsätze und eine Menschenrettung

Ein 61-jähriger Autofahrer aus Münster verunglückte am Samstagabend auf der L 581 und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Havixbeck befreite den verletzten Mann. Der Sturm wirbelte dieses Großtrampolin durch die Gegend. Die Feuerwehr sicherte das Spiel- und Sportgerät.

Das Sturmtief „Zeynep“ hat auch der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck zahlreiche Einsätze von Freitagabend bis Samstagabend beschert. Hinzu kamen noch ein Brandalarm und ein schwerer Verkehrsunfall, zu denen die Feuerwehr ausrückte.

Die ehrenamtlichen Retter wurden während des Sturms immer wieder von der Kreisleitstelle alarmiert und rückten zu verschiedenen Einsatzorten im Gemeindegebiet aus. Die Einsatzkräfte der Einheiten Havixbeck und Hohenholte räumten zahlreiche umgestürzte Bäume von den Landstraßen im Gemeindegebiet. Hier kamen Motorsägen und ein Traktor zum Einsatz.

Automatischer Brandalarm

Während die Fahrzeuge der Feuerwehr gleichzeitig zu verschiedenen Einsatzstellen im Gemeindegebiet ausgedrückt waren, um Sturmschäden zu beseitigen, löste die automatische Brandmeldeanlage im Marienstift Droste zu Hülshoff aus. „Da es sich hier um einen Brandeinsatz handelte, hatte dieser Einsatz absoluten Vorrang. Deshalb eilten alle Kräfte nun zum Marienstift“, erläuterte Hauptbrandmeister Ingo Spindelndreier, Pressesprecher der Feuerwehr. Vor Ort stellte der Einsatzleiter, Gemeindebrandinspektor Christian Menke, fest, dass es sich um einen Alarm aufgrund eines technischen Defektes handelte. Alle Fahrzeuge rückten nun wieder zur Beseitigung der Sturmschäden aus.

Neben der Alarmierung wegen umgestürzter Bäume erreichten die Feuerwehr auch Hilferufe, weil Dachpfannen von Gebäuden auf Gehwege herabfielen. Hier sicherten die Einsatzkräfte den jeweiligen Gefahrenbereich ab. Auch Bauzäune und Baustelleneinrichtungen hielten oftmals dem Sturm nicht stand.

Der Malteser Hilfsdienst Havixbeck stellte zum Eigenschutz der Feuerwehrleute einen Rettungswagen bereit. Das Technische Hilfswerk lieferte eine köstliche Erbsensuppe zur Stärkung, worüber sich die Feuerwehrleute sehr freuten.

Auch am Samstag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu weiteren Einsätzen alarmiert. Große Äste drohten herabzustürzen und umgestürzte Bäume mussten von der Feuerwehr beseitigt werden. Auch ein Trampolin musste gesichert werden. Foto: Feuerwehr Havixbeck

Bis spät in die Nacht waren die Blauröcke im Einsatz. Die Verschnaufpause war kurz. Auch am Samstag wurde die Feuerwehr zu weiteren Einsätzen alarmiert. Große Äste drohten herabzustürzen und umgestürzte Bäume mussten von der Feuerwehr beseitigt werden. In einem Fall wurde von den Wehrleuten auch ein großes Trampolin gesichert.

Verkehrsunfall auf der L 581

Zu einem Einsatz der technischen Hilfeleistung wurde die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck mit den Einheiten Havixbeck und Hohenholte am Samstagabend um 18.30 alarmiert. „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person – Pkw zwischen zwei Bäumen“, lautete die Meldung. Umgehend rückten alle verfügbaren Kräfte der Feuerwehr zur L 581 zwischen Havixbeck und Billerbeck aus. „Vor Ort fanden die Helfer einen Pkw, der von der Fahrbahn abgenommen und geradeaus in ein Waldstück gefahren war. Dort kollidierte der Wagen mit Bäumen und war zwischen diesen eingeklemmt“, erklärte Hauptbrandmeister Ingo Spindelndreier.

Um den 61-jährigen Fahrer aus Münster befreien zu können, musste die Feuerwehr eine Seilwinde einsetzen, damit das Auto freigezogen werden konnte. Der Fahrer wurde von den Einsatzkräften aus dem Pkw befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Ein Notarzt kümmerte sich um den Verletzten. Er wurde in die Uniklinik Münster gebracht. Der Beifahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Einsatzkräfte nahmen auch auslaufende Kraft- und Betriebsstoffe auf und leuchteten die Unfallstelle aus. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.