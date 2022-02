Zeichen und Zeichnen gegen die Armut

Ein gut genährter Mann liegt in einem Bett aus unzähligen Gegenständen. In der einen Hand hält er eine Getränkedose, mit der anderen fährt er sich über den Bauch. Die Figur, um die es hier geht, ist Teil einer Schwarz-Weiß-Zeichnung, die Michael Thier, Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG), im Rahmen seines Oberstufenunterrichts in Kunst bei Laura Mareen Lagemann kreiert hat und die jetzt im Regionalen Fortbildungszentrum der Bezirksregierung des Stifts Tilbeck ausgestellt ist.

Schüler zeichnen 15 Bilder zum Thema „Alpträume der Menschheit“

Wer sich die Zeichnung aus der Nähe ansieht, muss genau hinschauen, um alle Details zu erkennen: Links oben eine Tüte Chips, daneben angebrochene Schokolade, ein Teller Nudeln, Bananen: Nahrungsmittel im Überfluss, während sich neben dem Bett – wie aus dem Nichts – nackte Arme in die Höhe recken. Hände halten ein Kleinkind hoch, andere einen Wasserkanister, hinten im Bild scheint ein Mensch zu ertrinken.

Die Aussage ist klar: Es geht um Überfluss auf der einen, Mangel an Lebensnotwendigem auf der anderen Seite. Assoziationen an Momente wie Flucht oder Hunger werden deutlich. „Hunger dieser Welt“ ist so auch der Titel dieser Zeichnung, die im Rahmen der mit „Albtraum“ betitelten Ausstellung zu sehen ist.

Insgesamt 15 Bilder sind im Unterricht entstanden, darunter auch eine Zeichnung von Lea Wittpahl, die ein schlafendes Mädchen vor leeren Regalen zeigt; Noah Vehrings Uhr mit einem Gesicht, das langsam zerfällt, erinnert an den Klimawandel und die damit verbundene Zerstörung unserer Welt, berichtet die AFG in einer Pressemitteilung.

Berühmtes Vorbild aus dem 18. Jahrhundert

Inspiriert sind die Bilder von Francisco de Goyas berühmter Radierung „Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer“, ein Kunstwerk mit zahlreichen Schraffierungen, das Kritik an gesellschaftlichen und politischen Ereignissen im Spanien des späten 18. Jahrhunderts zum Ausdruck brachte. „Wir haben das Bild auf aktuelle Probleme übertragen“, sagt Schülerin Lea Wittpahl und nennt neben den dargestellten „Albträumen der Menschheit“ noch Machtmissbrauch, Krieg und Depression. „Betrachtet man die Welt von außen, kommen solch dunkle Seiten oft erst einmal gar nicht zum Vorschein. Durch Kunst lassen sie sich zum Ausdruck bringen“, so Wittpahl.

Sämtliche Bilder sind nicht nur bis zum Sommer im Stift Tilbeck ausgestellt, die Schülerinnen und Schüler möchten sie auch verkaufen, nach dem Prinzip „Pay what you want“ („Bezahlen Sie so viel, wie es Ihnen wert ist.“) „15 Euro Schutzgebühr sollten es schon sein“, sagt Kunstlehrerin Lagemann, die gemeinsam mit ihrem Kurs hofft, dass möglichst viel Geld zusammenkommt. Denn die Jugendlichen möchten nicht nur kritisieren, sondern auch helfen: Der gesamte Erlös geht an die „Deutsche Welthungerhilfe“.

Coronabedingt ist die Ausstellung nur nach Anmeldung zugänglich. Interessierte melden sich bei laura.lagemann@afg-hb.de, die Bilder zur Ansicht auch digital verschickt.