Zimmerer übernehmen in Staffel 4

Die Zimmerer übernehmen von den Dachdeckern die „Hauptrollen“: Auch in der vierten Staffel der WDR-Doku-Serie „Passt, wackelt und hat Luft“ ist die Firma Kleinwechter und Bröker aus Havixbeck mit dabei. Ausbilder Burkhard Inkmann und Azubi Veit Naujoks stellen ihr Handwerk vor.

Die Dachdecker und Zimmerer der Firma Kleinwechter und Bröker lieben ihr Handwerk. Und diese Freude an ihrem Beruf und vor allem ihr Fachwissen geben sie gerne an junge Leute weiter. In der neuen, vierten Staffel der WDR-Doku-Serie „Passt, wackelt und hat Luft“ können die Zuschauer deshalb die Mitarbeiter wieder mit auf die Baustellen begleiten. Diesmal steht Zimmerer-Azubi Veit Naujoks im Mittelpunkt einer Folge.