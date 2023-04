Zug schiebt Auto 200 Meter vor sich her

Eine Regionalbahn und ein Auto sind am Abend des Ostersonntags in Havixbeck kollidiert. Der Unfall erreignete sich auf der Bahnstrecke zwischen Münster und Coesfeld, der Baumbergebahn. Die Autoinsassen wurden teils schwer verletzt.

An einem unbeschrankten Bahnübergang in der Bauerschaft Natrup erfasste der Zug den Pkw und schleifte ihn 200 Meter mit.

Auf der Baumbergebahn sind in Havixbeck am Ostersonntag gegen 21.30 Uhr ein Auto und ein Zug zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Natrup. Die drei Autoinsassen wurden verletzt, einer davon schwer. Der Zugführer und die 25 Fahrgäste der Regionalbahn 63 blieben unverletzt.

Die Löschzüge Havixbeck und Hohenholte der Freiwilligen Feuerwehr rückten mit 38 Einsatzkräften ebenso wie vier Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei zur Unfallstelle aus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zusammenprall trotz Vollbremsung des Zugs

Der Zug war am Sonntagabend von Münster in Richtung Havixbeck unterwegs, während der Autofahrer den Wirtschaftsweg in Ost-West-Richtung von der Kreisstraße 50 kommend in Richtung der Landstraße 550 befuhr. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus Recklinghausen habe die Geschwindigkeit des herannahenden Zuges falsch eingeschätzt, berichtet die Polizei Coesfeld in einer Pressemitteilung. Der Zugführer habe noch durch Hupsignale auf sich aufmerksam gemacht, einen Zusammenstoß aber trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht vermeiden können.

Das Auto wurde von der Regionalbahn im Bereich der Fahrerseite erfasst. Noch circa 200 Meter schob der Zug den Pkw vor sich her. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer in dem Auto eingeklemmt, schildert die Polizei den weiteren Unfallhergang. Von der Feuerwehr wurde der Mann mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Pkw befreit. „Hierzu wurde die Tür geöffnet und das Dach des Pkw abgetrennt“, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Ingo Spindelndreier.

Drei Personen wurden aus dem völlig zerstörten Auto gerettet. Foto: Feuerwehr Havixbeck

Zwei jeweils 19-jährige Frauen, die auf dem Beifahrersitz und der Rückbank saßen, konnten von einer Ersthelferin aus dem Auto befreit werden. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Sammelstelle für Zuginsassen eingerichtet

Im unweit des Unfallortes gelegenen Gasthaus Füsting in Masbeck richtete die Freiwillige Feuerwehr eine Sammelstelle ein, in der sich die Zuginsassen aufhalten konnten. Von Einsatzkräften wurden sie betreut. Ein Notfallseelsorger stand als Ansprechpartner zur Verfügung, berichtete der Leiter der Feuerwehr, Christian Menke, der die Einsatzleitung hatte, gegenüber unserer Redaktion.

Durch Kräfte der Bundespolizei wurden die Gleise auf die weitere Befahrbarkeit geprüft, teilte die Polizei Coesfeld weiter mit. Die Feuerwehr unterstützte mit ihrer Drohne die Unfallaufnahme durch die Polizei. Der Zug war noch fahrbereit und konnte selbstständig aus der Unfallstelle herausfahren. Das beschädigte Auto wurde mit einem Kran geborgen. Um 1.25 Uhr wurde die Bahnstrecke wieder für den Zugverkehr freigegeben.