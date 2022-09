Zum Abschluss ein Rekord

Soundchäck-Team übergibt Spenden in Höhe von über 16 000 Euro

Havixbeck

Seit 2004 gibt es schon die vom Soundchäck-Team organisierte Musiknacht – zunächst in Havixbeck, später dann im Mühlenhof in Münster. Die Organisatoren haben angekündigt, sich nun zurückziehen, doch nicht ohne einen großen Tusch zum Abschied. Denn bei der jüngsten Spendenübergabe wurde so viel Geld verteilt wie nie zuvor.