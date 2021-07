„Pkw vor Zug“ – dieser Alarm setzte alle verfügbaren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck in Bewegung. Vor Ort konnten die Wehrleute aufatmen.

Am Montagmorgen musste die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck gleich zu zwei Einsätzen ausrücken. Der erste Alarm stand unter dem Stichwort „Pkw vor Zug“.

Die Feuerwehr rückte mit allen verfügbaren Kräften zu einem Bahnübergang auf einem Wirtschaftsweg in die Bauerschaft Natrup aus. Vor Ort fanden die Wehrleute einen Pkw mit Blechschaden vor, Personen wurden nicht verletzt, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Die Einsatzkräfte nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf, stellten den Kontakt zum Notfallmanager der Deutschen Bahn her und kümmerten sich um Zugführer und Bahnreisende.

Während die Kräfte noch an der Einsatzstelle waren lief ein weiterer Alarm auf: „Brandmeldeanlage Stift Tilbeck“. Wieder fuhren alle Kräfte los. Beim Stift Tilbeck angekommen, stellten die Wehrleute fest, dass es sich lediglich um einen technischen Defekt handelte. Hier musste die Freiwillige Feuerwehr nicht weiter tätig werden.