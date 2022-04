Zur Not malte sie mit den Zehen

An eine besondere Künstlerin wird seit Freitag in der ehemaligen Durchfahrtsscheune des Sandsteinmuseums erinnert. „Julia Koch-Suwelack – Facetten einer starken Frau“ heißt die dort eröffnete Ausstellung. Und in der Tat gab es auch für diejenigen, die die Künstlerin lange begleiteten, noch neue Facetten zu entdecken.

Die 2020 verstorbene Havixbeckerin hatte ihren künstlerischen Nachlass dem Sandsteinmuseum vermacht. „Sie hat nichts weggeworfen“, erläuterte Museumsleiter Dr. Joachim Eichler bei der Ausstellungseröffnung. Und so waren hunderte von Blei- und Buntstiftskizzen, Holzschnitten, Aquarellen und Acrylgemälden zu sichten. „Das ganze Museumsteam hat daran gearbeitet“, verdeutlichte der Museumsleiter und nannte die Kolleginnen Martina Müllenmeister, Cathrin Twents und Siola Koesen. Für die Ausstellung auszuwählen und zu strukturieren sei eine ganz spezielle Aufgabe gewesen.

Bilder sind nach Themen-Schwerpunkten sortiert

Die Präsentation im stimmungsvollen Sandstein-Ambiente gliedert die Bilder nach Themen-Schwerpunkten. So gibt es beispielsweise eine Gruppe mit den Schulbuch-Illustrationen und Umschlaggestaltungen der 50er-Jahre. Die älteste Arbeit ist ein Holzschnitt von 1941. Auch die Bilder aus Koch-Suwelacks Studienzeit bei dem weltbekannten Künstler Joseph Beuys von 1970 bis 1971 machen eine ganz eigene Gruppe aus.

Anekdoten aus der Zeit bei Joseph Beuys

Zu dieser Zeit an der Düsseldorfer Kunstakademie wusste Dr. Andreas Lorenczuk einige Geschichten beizusteuern. Der Neffe der verstorbenen Künstlerin war mit seiner Frau Christine zur Ausstellungseröffnung aus Erlangen gekommen und brachte unter anderem eine lustige Anekdote mit, die sich in der Familie noch heute erzählt wird. Denn zu seiner Schülerin soll Beuys wenig charmant gesagt haben, sie sei keine Malerin, sondern eine Illustratorin. Offenbar war ihm das, was diese malte, viel zu exakt. In ihrer Verzweiflung soll Julia Koch-Suwelack dann einfach den Pinsel zwischen ihre Zehen genommen haben. Und mit dem, was dabei herauskam, soll Beuys sehr einverstanden gewesen sein. . .

Die Ausstellung im Sandsteinmuseum ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr zugänglich. Das Museum ist auch am Ostermontag geöffnet.