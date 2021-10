Zurück auf der großen Bühne

Um pure Freude am gemeinsamen Musizieren geht es am Samstag und Sonntag. Deshalb hat das Jugendorchester Havixbeck nach der langen Coronapause die Unterhaltungsmusik in den Vordergrund gerückt. Ausnahmsweise wird es nicht in Havixbeck stattfinden, sondern in Nottuln.

Herbstkonzerte des Jugendorchesters finden am Samstag und Sonntag statt

Endlich wieder gemeinsam spielen: Nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Musikern war die Sehnsucht nach der Bühne groß. Am Wochenende steht nun wieder das Herbstkonzert des Vereins Jugendorchester Havixbeck auf dem Programm.

Auf diese Termine mussten Publikum und Musiker lange warten: Am Samstag und Sonntag (30./31. Oktober) finden jeweils um 19 Uhr die Herbstkonzerte des Jugendorchesters Havixbeck statt. Auf die große Bühne zurück kehren dann das Aufbaustufenorchester unter Leitung von Bernd Schwertheim und Gerrit Ermke, die Jugendmusik unter Leitung von Norbert Fabritius sowie das Jugendorchester Havixbeck mit seinem Dirigenten Rainer Becker. Als Ausdruck der Freude, wieder gemeinsam musizieren zu dürfen, steht in diesem Jahr Unterhaltungsmusik im Vordergrund.

Aufbaustufenorchester, Jugendorchester und Jugendmusik



Eröffnet werden die Konzerte vom Aufbaustufenorchester. Mit den Stücken „A Sailor`s Adventure“ und „The Wellerman” begibt sich das Orchester auf eine spannende Seereise. Danach fordert „Harry has to hurry“ von Thiemo Kraas die musikalischen Fähigkeiten der jüngsten Musiker.

Anschließend übernimmt das Jugendorchester mit „Trittico“ von Vaclav Nelhybel die Bühne. Majestätische Fanfarenklänge, durchlaufende Schlagzeugrhythmen sowie wechselnde Klangfarben in den Holzbläsern prägen dieses fulminante Werk. Seinen warmen und gefühlvollen Orchesterklang zeigt das Jugendorchester in „The Turtle Dove“ von Etienne Crausaz. Zum Abschluss des ersten Konzertteils erlebt das Publikum in „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“ von Modest Mussorgsky die Vertonung einer Hexennacht, bei der alle Geister der Nacht ein skurriles Fest feiern.

Den zweiten Konzertteil eröffnet die Jugendmusik mit dem Werk „Land of the healing waters“ von Rossano Galante. Danach werden Klänge aus dem Orient bei der Filmmusik „Aladdin“ von Alan Menken, in einem Arrangement von Paul Jennings, erlebbar. Mit „Legacy“ des Amerikaners Richard Saucedo beendet die Jugendmusik ihren Auftritt.

Erinnerung an den großen Komponisten Alfred Reed

Den Abschluss des Konzertes gestaltet wieder das Jugendorchester. Mit dem fröhlichen Zirkusmarsch „Barnum and Bailey`s Favorites“ von Karl King und vier Tänzen aus der „West Side Story“ von Leonard Bernstein, im Arrangement von Ian Polster, wird typisch amerikanische Musik aufgeführt. Das ungewöhnliche, von afrikanisch-orientalischen Rhythmen geprägte Werk „Strange Humors“ von John Mackey leitet zum letzten Werk über. Mit „El Camino Real“ erinnert das Orchester an Alfred Reed, einen der großen Komponisten für das Sinfonische Blasorchester. Der hätte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Entsprechend fröhlich ist auch die Musik dieses Werkes. Mit spanischen Klängen von Flamenco über Paso Doble bis hin zum Jota und Fandango endet das Konzert.

Vorverkauf ist gestartet

Karten gibt es online über www.localticketing.de. Im Vorverkauf kosten Tickets 14 Euro inklusive Gebühren. Ermäßigte Karten erhalten Schüler, Studierende, Azubis und Schwerbehinderte für 7 Euro. Karten können auch im Musikschulbüro erworben werden. Die Preise zum Online-Verkauf sind identisch. An der Abendkasse kostet der Eintritt 16 Euro, ermäßigt 8 Euro. Vorbestellungen sind auch unter 0 25 07/22 85 oder per Mail an mail@musikschule-havixbeck.de möglich.

Da die Zweifachhalle in Havixbeck aus Brandschutzgründen derzeit nicht genutzt werden darf, findet das Konzert in der Dreifachhalle des Rupert-Neudeck-Gymnasiums in Nottuln, Sankt-Amand-Montrond-Straße 1, statt.