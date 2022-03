Zusammen ist man weniger allein

Havixbeck

Die Stadtregion Münster wächst und wächst. So weit, so gut. Doch die Attraktivität lässt auch die Preise für Wohnraum immer weiter steigen. Wie dieses Problem gelöst werden könnte, damit beschäftigt sich eine Studie, die die zwölf Kommunen der Stadtregion in Auftrag gegeben haben. Der Bericht schlägt unter anderem eine gemeinsame Wohnungsbaugesellschaft vor. In Havixbeck ist man offenbar nicht abgeneigt.

Von Henning Tillmann