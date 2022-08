Zusammenhalt und christliche Werte

Feiern, das bestätigt Pfarrer Marc Heilenkötter, kann der 1961 gegründete Jugendverein KJG gut: „Da merkt man, dass der Karneval in Havixbeck auf die KJG zurückgeht.“ Dabei kämen aber christliche Werte und Zusammenhalt nie zu kurz.

Ob in der Kirche, in den Gruppenstunden oder im Sommerlager: Bei der KJG Havixbeck geht es immer um alle Farben und Facetten des Lebens. Das machte die Katholische Junge Gemeinde auch zum Motto ihrer Jubiläumsfeier am Samstag: „60 Jahre schlägt die Stund, die KJG bleibt kunterbunt!“ Genau genommen handelte es sich um „60+1“ Jahre, denn eigentlich hatte das Fest bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Umso besser war nach der langen Vorfreude die Stimmung auf dem Kirchplatz und abends im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule.