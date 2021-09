Zwei Auszubildende aus Havixbeck feiern dritten Platz

Die Farben des Landes Nordrhein-Westfalen vertraten Tim Deitmer und Matthias Bals, Auszubildende der Firma Daldrup in Havixbeck, beim Bundesentscheid des Landschaftsgärtner-Cups in Erfurt. Am Ende freuten sie sich über einen dritten Platz.

Den dritten Platz errangen Tim Deitmer (l.) und Matthias Bals, beide Auszubildende bei Daldrup – Gärtner von Eden in Havixbeck beim Landschaftsgärtner-Cup in Erfurt.

Beim Bundesentscheid des Landschaftsgärtner-Cups des Ausbildungsförderwerks Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau auf der Bundesgartenschau in Erfurt kämpften zwölf Zweierteams um den Titel „Deutscher Meister“. Die Bronzemedaille sicherten sich zwei Auszubildende aus Havixbeck: Tim Deitmer und Matthias Bals.

Zwei spannende Wettbewerbstage

Bei traumhaftem Wetter zeigten die Auszubildenden den zahlreichen Besuchern und Pressevertretern zwei Wettbewerbstage lang die enorme Bandbreite und das Können der gefragten Nachwuchsexperten des Garten- und Landschaftsbaus. Am Samstagabend stand schließlich fest: Nordrhein-Westfalen ist erneut Dritter. Einzig den Teams aus Baden-Württemberg und Bayern mussten sich die beiden Auszubildenden Tim Deitmer und Matthias Bals von der Firma Daldrup – Gärtner von Eden in Havixbeck geschlagen geben. Bereits im vergangenen Jahr trat das Daldrup-Team erfolgreich für NRW an und holte Bronze beim Bundesentscheid in Nürnberg, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.

Lobende Worte vom Ausbildungsbetrieb

Die frisch gebackenen Landschaftsgärtner freuten sich über den dritten Platz, der mit einem Preisgeld in Höhe von 200 Euro prämiert wurde. Auch von ihrem Betrieb kommen lobende Worte. „Wir freuen uns, dass Tim und Matthias wieder so erfolgreich waren. Es ist wirklich schön zu beobachten, wie junge Menschen mit Leidenschaft und Motivation ihrem Beruf nachgehen. Das spüren wir nicht nur bei den Wettkämpfen, sondern jeden Tag bei der Arbeit. Deshalb ist es eine große Freude, mit Tim und Matthias zusammenzuarbeiten“, erklärt Marlene Daldrup.

Nachhaltige Gärten im Trend

„Artenvielfalt und Nachhaltigkeit“ war das Thema der Wettbewerbsaufgabe. Ein Trendthema, das längst auch im Privatgarten angekommen ist. In den Städten gewinnen private Gärten und Parks als Lebens- und Schutzraum für eine Vielfalt an (bedrohten) Tieren und Pflanzen immer mehr an Bedeutung; eine wachsende Zahl von Menschen mit eigenem Garten will diese Entwicklung unterstützen. Dazu gehört der nachhaltige Umgang mit Ressourcen wie Pflanzen und Baumaterialien als Teil dieses Trends.

Die Teilnehmenden standen also vor der Herausforderung, ein zukunftsweisendes, gesellschaftlich relevantes Gartenkonzept umzusetzen und dabei ihr fachliches Können unter Beweis zu stellen: vom Abstecken nach Plan über Holz- und Natursteinarbeiten, Pflastern und Mauerbau sowie das Pflanzen von Gehölzen und die Anlage von Staudenflächen bis zur Realisierung eines kleinen Teichs. Die sachkundige Bewertung der einzelnen Gärten übernahm eine zwölfköpfige Fachjury.