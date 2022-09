Zwei Container schnellstmöglich

Der ursprünglich im Außenbereich geplante Standort ist raus. Dafür sind nun drei neue im Gespräch. Welche am Ende für die Aufstellung von Containern für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden, wird noch entschieden. Klar ist seit dem Haupt- und Finanzausschuss aber, dass die Gemeinde mehr als einen Container wird anschaffen müssen. Denn die Zuweisungen steigen weiterhin rasant.

Optimal ist die Unterbringung von Flüchtlingen in Containern (Symbolbild) nicht. Angesichts rasant steigender Zuweisungen ist es im Vergleich zu Turnhallenunterbringungen aber wohl das kleinere Übel. Havixbeck will nun gleich zwei Container anschaffen.

Aus einem werden zwei Container für Flüchtlinge – und zwar binnen weniger Tage. Das und die Tatsache, dass es im Haupt- und Finanzausschuss nicht den Hauch einer Diskussion darüber gab, ob die mal eben verdoppelte Anschaffung wirklich nötig ist, zeigt zweierlei: In die Flüchtlingszuweisungen hat in den vergangenen Wochen eine kaum noch vorhersehbare Dynamik Einzug gehalten. Die Politik vor Ort ist sich wiederum dessen sehr wohl bewusst und will schnellstmöglich Lösungen anbieten.