Zwei Testfelder sind angelegt

Arbeiten am Bürgerradweg an der L 874 haben begonnen

Havixbeck

Startschuss beim Bürgerradweg an der L 874 – zumindest für den Vorlauf, um im sportlichen Bild zu bleiben. Denn bis so richtig Meter gemacht werden, wird es noch ein bisschen dauern. Aber die ersten Bauarbeiten sind seit dieser Woche bereits zu erkennen. Auf rund 50 Metern hat der Aushub von der Kreuzung L 550 /L 874 an begonnen.