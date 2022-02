Zwei Verletzte

Vier Pkw waren in einen Unfall auf der Landstraße 581 in der Bauerschaft Poppenbeck beteiligt. Die Straße musste für einige Zeit gesperrt werden.

Insgesamt vier Fahrzeuge waren an dem Auffahrunfall auf der L 581 im Bereich Poppenbeck beteiligt. Zum Teil wurden sie erheblich beschädigt.

Gleich vier Fahrzeuge waren am frühen Dienstagnachmittag an einem Unfall auf der Landstraße 581 im Bereich der Bauerschaft Poppenbeck beteiligt. Dabei wurden zwei Personen verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Coesfeld wollte ein Pkw-Fahrer, der von Havixbeck kommend in Richtung Billerbeck unterwegs war, von der Landstraße nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Verkehrsbedingt musste er abbremsen. Nachfolgende Autofahrer bemerkten dies zu spät und konnten ein Auffahren nicht mehr verhindern. Letztlich waren vier Fahrzeuge beteiligt, an denen zum Teil erheblicher Sachschaden entstand.

Die drei auffahrenden Pkw waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle weggebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugentfernung regelte die Polizei den vorbeifahrenden Verkehr.