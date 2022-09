Zwischen Korn und Liebe

Es ist eine Geschichte über Lebenszwänge und die große Liebe. Der unter dem Pseudonym Jan Steinbach veröffentlichende Schriftsteller tritt bald wieder die Reise von Berlin nach Havixbeck an und liest aus seinem neuen Buch.

Von Berlin nach Havixbeck, für Jan Steinbach alias Stefan Holtkötter eine immer wieder gern gemachte Reise. Der Anlass diesmal ist die Vorstellung seines Romans „Die Schwestern von Marienfehn“. Erschienen ist das Buch bereits 2020, jedoch fiel es dem Lockdown ein wenig zum Opfer. Es gab keine Präsentationen und Lesungen. Das holt die Buchhandlung Janning jetzt in Kooperation mit dem „Weingarten“ nach. Am 19. Oktober (Mittwoch) um 19.30 Uhr findet die Lesung im „Weingarten“ statt, so die Ankündigung.

Die Geschichte der Schwestern von Mariafehn spielt 1966. Eigentlich will Hanna Brook nichts anderes als Journalistin im geteilten Berlin werden – und mit ihrer großen Liebe Carl zusammen sein. Doch ihre Träume zerschlagen sich. Als einzige Unverheiratete der Familie wird sie nach Marienfehn gerufen, um sich um den erkrankten Vater zu kümmern. Gegen große Widerstände übernimmt sie die Leitung der Kornbrennerei Brook. Es gelingt ihr, das Familienunternehmen zu retten, indem sie die traditionelle Handwerkskunst neu belebt und den „Alten Korn“, einen hochwertigen Schnaps, produzieren lässt. Dieser entwickelt sich zum Verkaufsschlager. Doch eines Tages steht Carl vor der Tür.

Stefan Holtkötter ist seit Kindesbeinen mit der Kunst des Kornbrennens vertraut und vereint in seinem Roman Familiengeschichten und alte Traditionen.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits bei Bücher Janning. Der Eintritt kostet 12 Euro, Reservierungen sind möglich unter info@buecher-janning.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0 25 07/79 79