Viele Wildunfälle innerhalb kurzer Zeit im Kreis Coesfeld

Mit Einsetzen der Dämmerung am Mittwochabend (15.3.) gingen die ersten Meldungen bei der Kreispolizei Coesfeld ein: Ab zirka 21 Uhr kam es zu mehreren Unfällen mit Wildtieren. Während am Abend fünf Vorfälle gezählt wurden, setzte sich die Serie am Donnerstagmorgen fort – weitere sechs Unfälle kamen noch hinzu, wie eine Polizeisprecherin berichtet.

So wurden Unfälle aus dem gesamten Kreisgebiet gemeldet – wie zum Beispiel aus dem Raum Dülmen, Coesfeld-Lette, Lüdinghausen, Billerbeck und Ottmarsbocholt. Innerhalb von knapp zwölf Stunden summierte sich die Zahl auf insgesamt elf Wildunfälle. "Dass es gerade auch im Frühjahr viele Wildunfälle gibt, ist nicht ungewöhnlich – diese Häufigkeit innerhalb kurzer Zeit jedoch schon", sagt die Polizeisprecherin. Bei den aktuellen Vorfällen blieb es zum Glück bei Sachschäden.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Polizei-Statistik weist für das Jahr 2022 insgesamt 1545 Wildunfälle aus, bei denen elf Personen leicht und sieben Unfallbeteiligte schwer verletzt wurden. Im Jahr 2021 war bei 29 Prozent aller Verkehrsunfälle im Kreisgebiet ein Wildtier beteiligt und es wurden insgesamt neun Personen bei Wildunfällen verletzt.

In einem Dashboard sind alle Wildunfälle im Kreis Coesfeld seit Anfang 2019 zu sehen. Es zeigt anhand einer Straßenkarte auf, wo und wann Unfälle passierten. Hinterlegt ist auch, mit welchen Wildarten an den einzelnen Stellen zu rechnen ist.

Der Screenshot zeigt die Orte, an denen es seit 2019 zu Wildunfällen kam. Foto: Polizei Kreis Coesfeld

Das Video von "bussgeldkatalog.org" gibt Tipps, wie sich Autofahrer zu Zeiten des Wildwechsels verhalten sollten: