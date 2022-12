Holzplatte fliegt vom Gegenverkehr auf Auto-Frontscheibe

Der Vorfall ereignete sich laut Bericht der Polizei am 24. Dezember gegen 15.50 Uhr, als eine 24-jährige Autofahrerin aus Münster auf der Landstraße 835 in Fahrtrichtung Lüdinghausen unterwegs war. In Höhe der Anschrift Ermen 70 kam ihr ein Autofahrer mit Anhänger entgegen. Vom Anhänger löste sich in diesem Moment eine Holzplatte, die direkt auf der Frontscheibe der Münsteranerin landete, die dadurch zersplitterte.

Beim Auto mit dem Anhänger soll es sich um eine kleine schwarze Limousine gehandelt haben. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte nach dem Vorfall seine Fahrt fort.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591-7930 entgegen.