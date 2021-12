Kinder laufen vor Zug über die Gleise

Kurz vor dem Zug über die Gleise: Vier Kinder haben am Bahnhof in Dülmen mit einer leichtsinnigen Aktion eine Streckensperrung verursacht.

Auf der Strecke von Münster über Dülmen in Richtung Ruhrgebiet standen am Freitag die Züge wegen einiger leichtsinniger Kinder eine Stunde lang still.

Am Freitagabend haben vier Kinder in Dülmen für einen Großeinsatz der Feuerwehr und der Polizei gesorgt. Wie die Polizei am Abend berichtet, hielten sich die Kinder zunächst auf dem Bahnsteig auf und überquerten verbotenerweise die Gleise kurz bevor ein Zug den Bahnhofsbereich durchfuhr. Da dieser Zug nicht in Dülmen anhalten musste, war er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs.

Der Zugführer, der in Richtung Haltern-Sythen fuhr, erkannte die Kinder im letzten Moment. Ein Abbremsen des Zuges war nicht mehr möglich.

Zusammenstoß zunächst nicht auszuschließen

Da ein Zusammenstoß mit den Kindern nicht ausgeschlossen werden konnte, informierte die Fahrdienstleitung Dülmen unverzüglich die Feuerwehr und die Polizei über einen möglichen Unfall im Bahnhofsbereich.

Der gesamte Bahnverkehr wurde auf dem Streckenabschnitt zwischen Dülmen und Sythen für etwa eine Stunde zum Stillstand gebracht, um den hinzugerufenen Einsatzkräften eine gefahrlose Suche nach den Kindern zu ermöglichen.

Bundespolizei findet unverletzte Kinder

Alle vier Kinder wurden glücklicherweise unverletzt von der Bundespolizei angetroffen. Die Erziehungsberechtigten der Kinder wurden über den Vorfall informiert.