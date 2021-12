Kirchengemeinden rücken im Zeichen von Corona und Ökumene zusammen

Seit Mai 2020 treffen sich Mitglieder der beiden christlichen Konfessionen in Lüdinghausen immer wieder sonntags zum ökumenischen Gottesdienst vor der Burg Vischering – und fühlen sich so, als gehörten sie der Urkirche an.

Der Wind zerrt und zupft – durch wuchtige Böen verstärkt – an den Schirmen und Wetter­jacken der Menschen, die kurz vor 11.30 Uhr zu ihrem Sonntagsritual in Zeiten der Pandemie zusammengekommen sind. Dass es am 3. Advent nur 35 und nicht wie sonst mehrere 100 sind – geschenkt. An einem regnerischen Tag mit einer so schmutzig grauen Wolkendecke dürfte selbst der sprichwörtliche Hund ins Grübeln geraten, ob der Gang durchs Nass eine gute Idee sein kann. Für die Menschen vor der Burg Vischering in Lüdinghausen ist er es aber. Zu einem erfüllten Sonntag gehört für sie der ökumenische Wort­gottesdienst an der Burg einfach dazu.

Die Profis bringen Klappstühle mit

Eine Frau kämpft mit ihrem Regenschirm, dessen Streben zu dünn und biegsam sind, um den Böen Standhaftigkeit entgegenzusetzen, und sieht sich um. Sie ist zum ersten Mal dabei, erkennt aber gleich die Profis unter den Teilnehmern. Sie haben Klappstühle mitgebracht – eine vorausschauende Idee. Einige teilen ihre Schirme miteinander, und die meisten müssen gar nicht auf ihre Zettel mit den Liedertexten schauen. „Stern über Betlehem“ – das singt sich in der Gemeinschaft quasi von allein. Die Frau stimmt mit ein – misstönend zwar, doch von Minute zu Minute faszinierter von dem, was sie gerade erlebt. Sie fühlt sich, als sei sie ein Teil der Urkirche. Einer Gemeinschaft, der das Geld für ein Dach über dem Kopf fehlt. Verbunden mit anderen Menschen, die so fühlen wie sie selbst. Zwei Spaziergänger führen ihre tropfnassen Hunde gerade so vorsichtig an der Gruppe vorbei, als wollten sie deren Wir-gehören-zusammen-Gefühl auf keinen Fall durch wispernde Gespräche und ihre mit schmatzenden Lauten auf Pflastersteine tretende Gummistiefel stören. Die Hundehalter ­verstärken die urkirchlichen Fantasien der Frau, weil die beiden sie daran erinnern, dass es andere Menschen immer berührt, wenn sie auf eine Gruppe treffen, die sich verbunden fühlt und gemeinsam bei jeder Wetterlage das feiert, was ihr so wichtig ist.

Weit hergeholt?

„Nein“, meint Markus Kleymann. Er ist Katholik und regelmäßiger Besucher der ökumenischen Gottesdienste auf der Wiese, die sich um die kleine Kapelle vor der Burg erstreckt. „Mich fasziniert, dass immer wieder auch Menschen zum ökumenischen Gottesdienst kommen, die mit der Kirche schon weitgehend abgeschlossen hatten.“

Es ist zutiefst biblisch

Woran liegt das? „An den Predigten“, sagt ein Mann. Er fährt jeden Sonntag von Seppenrade nach Lüdinghausen. Und an vielen Tagen hat er das Gefühl, dass sein Kopf Nahrung bekommt, die ihm die Kirche vorher nicht mehr geben konnte. Silke Niemeyer – ihr Name fällt bei den Menschen vor der Burg immer wieder. Die frühere Pfarrerin der evangelischen Gemeinde in Lüdinghausen – vor wenigen Wochen hat sie eine neue Stelle angetreten – gilt als Impulsgeberin, als Frau des Wortes, das nachwirkt.

Der 24. Mai 2020 – der Tag des ersten ökumenischen Sonntagsgottesdienstes vor der Burg. Ruth Reiners erinnert sich auch an Details dieser Premiere und noch mehr an deren Vorgeschichte. Wie so viele andere Menschen hatte die Pastoralreferentin gemeinsam mit ihren Kollegen und Kolleginnen in der katholischen Gemeinde überlegt, wie sie die Menschen im Lockdown unter Pandemiebedingungen zusammenführen könnten. Silke Niemeyer war die erste, die die Idee aussprach, sonntags gemeinsam draußen zu feiern. Die beiden christlichen Kirchen hatten bereits Erfahrungen gesammelt. Die ökumenischen Weihnachtsgottesdienste, die sie seit einigen Jahren immer an Heiligabend an der Burg Vischering feiern (auch in diesem Jahr wieder um 18 Uhr), haben schon jetzt den Faktor Tradition erreicht.

„Es ist zutiefst biblisch“, meint Ruth Reiners. „Es heißt oft, so wünschen sich viele Menschen die Kirche“, ergänzt Gabriele Christensen, die als Prädikantin der evangelischen Gemeinde Gottesdienste zelebriert. An manchen Sonntagen trafen sich 500 Menschen im ge­botenen Corona-Abstand vor der Burg – und damit mehr als in den drei Kirchen der Stadt zusammen. Die Gemeinden haben beschlossen, weiterzumachen. Und das auch in Zeiten, in denen Corona zu einer grauen Fußnote der jüngeren Geschichte geworden ist – hoffentlich dauert es nicht mehr so lang.

Alle fassen mit an

Beide Gemeinden können sich längst auf ein gutes Team verlassen. 16 Männer und Frauen teilen sich die Aufbaudienste. Stellen einen Altar vor die kleine Kapelle, legen ein Tuch darüber und Kerzen, Blumen und an diesem Adventssonntag ein Gesteck darauf. Der Chor der evangelischen Kirche und die beiden Männer, die den Gottesdienst gemeinsam vorbereitet haben, stehen unter dem Dach eines Pavillons, der sie zumindest notdürftig vor dem Regen schützt. Eine Böe bläst die Zeltplane auf und weht sie drei Meter zur Seite. Ein Mann und eine Frau stehen augenblicklich auf, fassen nach den Füßen des Pavillons und richten ihn wieder auf. Bernd Göde, Vertreter der evangelischen Kirche, und Pastoralreferent Thorsten Neuhaus bedanken sich und singen und feiern mit der Gemeinschaft.

„Tochter Zion“: Die Frau, die zum ersten Mal teilnimmt, hebt ihre Stimme und singt alle Strophen mit – misstönend noch immer und anhaltend begeistert. Nach dem Gottesdienst wird ihr Petra König-Gurian, Sängerin und Leiterin des Chores, sagen, dass sie jedes Mal, wenn sie sonntags zur Burg fährt, an die Ursprünge der Kirche denke. Ihre Gesprächspartnerin geht weiter – sehr viel weiter. Während sie im Regen steht – die Streben ihres Schirms sind mittlerweile durch die Wucht einer Windböe zusammen­geknickt – fühlt sie sich plötzlich Maria und Josef verbunden, die mit schweren Lasten nach einem Lager für die Nacht und für die Geburt ihres Kindes suchten. Für das Kind, mit dem die Urkirche begann.

Doch das ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen weit hergeholt . . .

