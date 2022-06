Inzidenz über 1300: Ist der Kreis Coesfeld ein Hotspot?

Im bundesweiten Vergleich sticht der Kreis Coesfeld hervor – mit dem derzeit zweithöchsten Inzidenzwert. Er ist fast dreimal so hoch wie der Bundesschnitt. Ein Erklärungsversuch.

Die Corona-Zahlen steigen in ganz Deutschland an – doch der Kreis Coesfeld sticht seit einiger Zeit besonders ins Auge: Hier lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch bei 1350,6. Nur aus Oldenburg wurde ein höherer Wert gemeldet (1495,4) – bundesweit lag die Zahl bei 472,4.